Reedición: Jamie T – «Panic Prevention»

Para celebrar el 15º aniversario de su álbum debut Panic Prevention, Jamie T ha anunciado que el disco se reeditará de forma limitada próximamente.

Todo sobre la reedición de Panic Prevention

Título: Panic Prevention

Fecha de publicación: 28 de enero

¿Cuándo se publicó el original? 29 de enero de 2007. Incluye los singles Sheila, If You Got The Money y Calm Down Dearest. Fue nominado al Mercury Prize en 2007.

¿En qué formatos va a publicarse? Se publicará como una edición limitada de 12 pulgadas y doble CD.

¿Qué ha dicho el artista sobre la reedición? Nada mejor que escucharle anunciarlo en sus propias palabras (si el ruido de fondo os permite entenderle bien)

Jamie T – Panic Prevention

