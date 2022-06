Reedición: Jim James – «Regions Of Light And Sound Of God»

Si echáis la mirada atrás, recordaréis que el cantante de My Morning Jacket, Jim James, lanzó su debut en solitario en el año 2013 bajo el título Regions Of Light And Sound Of God.

Ahora, James ha preparado una reedición de lujo de este trabajo es la que va a incluir el trabajo original de nueve canciones así como caras B, demos inéditas y otras versiones de sus propios temas.

Estará disponible a partir del 29 de julio a través de ATO y el anuncio viene acompañado de lanzamiento de un tema inédito, Read Between (Begin Again), que podemos escuchar al comienzo y en el que nos cuenta la historia de cómo la demencia fue afectando a su tía abuela.

Además de la canción, al iniciar la noticia, os dejamos también con el tracklist completo a continuación.

CARA A:

“State Of The Art (A.E.I.O.U.)”

“Know Til Now”

“Dear One”

“A New Life”

“Exploding”

CARA B:

“Of The Mother Again”

“Actress”

“All Is Forgiven”

“God’s Love To Deliver”

CARA C:

“All Is Forgiven (Alt Version)”

“State Of The Art (A.E.I.O.U.) [Demo]”

“A New Life (Alt Version)”

“Dear One (Demo)”

“God’s Love To Deliver (Demo)”

CARA D:

“You Always Know”

“Read Between (Begin Again)”

“Epichord”

“Sweets”

“Moving Away (Alt Version)”

“Hallway Of Trees”

