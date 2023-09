Reedición: Keane – «Hopes and Fears» (20º aniversario)

Keane, una de las bandas británicas más icónicas de las dos últimas décadas, se prepara para celebrar el vigésimo aniversario de su álbum debut, Hopes And Fears, en una ola de nostalgia que promete llevarnos de vuelta a 2004, cuando lo publicaron originalmente.

La banda, compuesta actualmente por los talentosos Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin, está listo para llevarnos de vuelta en el tiempo, recordándonos por qué Hopes And Fears se ha convertido en un pilar fundamental en la historia de la música del siglo XXI. Este álbum, lanzado hace dos décadas, catapultó a la banda al estrellato y nos regaló éxitos atemporales como Everybody’s Changing, Somewhere Only We Know y Bedshaped.

La celebración del vigésimo aniversario incluye una gira mundial que, en la misma noche de la reedición, que será el 10 de mayo de 2024, exactamente 20 años después del lanzamiento original de Hopes And Fears, hará parada en el icónico The O2 en Londres. ¿Puede haber un lugar más adecuado para celebrar esta ocasión especial? La respuesta es un rotundo no.

Para aquellos que han seguido a Keane desde el principio, el líder de la banda, Tom Chaplin, compartió sus reflexiones sobre estos 20 años de música y evolución. «Siento que he vivido mucha vida en los últimos 20 años», dijo Chaplin. «El lanzamiento de este álbum marcó el momento en que todas nuestras vidas cambiaron dramáticamente, y se siente como un marcador de tiempo, después del cual han ocurrido muchas cosas, tanto buenas como malas. Tenemos un recuerdo muy claro en la memoria».

Pero, ¿qué nos depara el futuro después de esta emocionante celebración? Chaplin mira hacia adelante con optimismo, así que los fans de Keane pueden esperar aún más música emocional y creativa en los años venideros.

Hopes And Fears recibió la certificación de Platino 9 veces en el Reino Unido y ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, lo que demuestra su lugar indeleble en la historia de la música, así que marca tu calendario y prepárate para un viaje inolvidable con Keane en su gira de 2024.