Reedición: L.A. – «Heavenly Hell»

Heavenly Hell fue un antes y después en la vida de Luis A. Segura y en la de tantos fans que hicieron del álbum lanzado en 2009 la banda sonora de sus vidas. Ahora, el artista que da nombre al grupo mallorquín L.A. reedita el disco que les colocó de inmediato en la escena musical nacional con una edición de lujo cargada de novedades y sorpresas. Para celebrarlo, el grupo estará tocando los temas del mítico álbum en un concierto muy especial el 28 de enero en el Lula Club de Madrid. Las entradas salen a la venta mañana viernes a las 12 del mediodía y se podrán comprar en este enlace.

Tras el lanzamiento del disco Evergreen Oak en 2021, Luis A. Segura vuelve al estudio, pero esta vez es para abrir los baúles de uno de los proyectos más importantes de su carrera. Junto a Toni Noguera, productor de Heavenly Hell, han realizado una cuidadosa selección de entre las más de 40 canciones que grabaron juntos desde 2007 hasta 2010. Esta selección de temas inéditos estará disponible en la primera edición en vinilo del disco, que verá la luz de la mano de Universal Music a principios de 2023 en versión 2LP, con un disco extra cargado de esta tomas alternativas de los clásicos, demos y canciones inéditas que nunca antes vieron la luz.

Para acompañar la salida de esta reedición tan especial de Heavenly Hell, y posteriormente al concierto en Lula Club, el grupo de origen mallorquín se embarcará en una gira exclusiva el año que viene, en la que podremos veles en algunos de los festivales más importantes del país. En este próximo ‘Heavenly Hell Tour 2023’, el público podrá disfrutar de la interpretación íntegra del disco de 2009, así como una selección de sus canciones más conocidas y queridas por los fans. Luis A. Segura, Pep Mulet, Dimas Frías y Angel Cubero prometen shows irrepetibles y con las emociones a flor de piel, celebrando el pasado pero centrados siempre en el presente.

Sobre L.A.

Grupo de indie pop mallorquín creado en 2004 por el cantante, guitarrista y compositor Luis Alberto Segura. Su estilo internacional, con reminiscencias de The Shins, Dead Cab For Cutie o Arcade Fire, pronto atrajo la atención de importantes compañías discográficas. Segura finalmente decidió firmar con Universal Music y en 2009 editó su álbum debut Heavenly Hell. Para sus dos siguientes discos, SLNT (2012) y Dualize (2013), Segura eligió trabajar en Oregon junto al músico y productor norteamericano Richard Swift. Después de grabar otro disco más en Estados Unidos, From The City To The Ocean Side (2015), Segura regresó a Mallorca para renovar su propuesta y su sonido con King of Beasts (2017). En 2018 Segura anunció el receso indefinido de L.A. y su intención de continuar como solista, hasta que en 2020 llegó el esperado regreso con un nuevo trabajo titulado Evergreen Oak.

Discografía de L.A.

Heavenly Hell (2009)

SLNT (2012)

Dualize (2013)

From The City To The Ocean Side (2015)

King of Beasts (2017)

Evergreen Oak (2021)

