Reedición: Muse – «Absolution XX Anniversary» (20º aniversario)

Muse celebra el 20º aniversario de su icónico álbum de 2003, Absolution, con una reedición de lujo. Lanzado el 15 de septiembre de 2003, este álbum marcó un hito significativo en la carrera de la banda, con éxitos como Time Is Running Out y Hysteria. La reedición, conocida como la caja deluxe Muse Absolution XX Anniversary, está programada para llegar el 17 de noviembre.

Este conjunto de lujo incluye audio remasterizado, versiones en directo nunca antes publicadas, demos y una entrevista en profundidad con la banda en la que se discute la creación del álbum y sus influencias sociales. El productor Rich Costey también contribuye con una entrevista. Alojada en una funda plateada con relieve, la caja incluye un libro de 40 páginas con detalles en relieve.

El álbum remasterizado de Absolution se encuentra en un CD y dos vinilos plateados de 12”. El material de audio adicional se encuentra en un segundo CD y un tercer vinilo transparente de 12”. Además, una edición limitada incluye una impresión pantone plateada metálica de la portada del álbum.

Esta reedición continúa la tradición de Muse de celebrar sus álbumes clásicos, siguiendo el set de vinilos Origin Of Muse y la edición remezclada del 20º aniversario de Origin Of Symmetry. Los fanáticos de Muse pueden esperar este tributo integral a Absolution, que ofrece un profundo análisis de la historia y evolución del álbum.

CD1 / LP1 & ‘Absolution’ Remastered:

Cara A

1. ‘Intro’

2. ‘Apocalypse Please’

3. ‘Time Is Running Out’

4. ‘Sing For Absolution’



Cara B

5. ‘Stockholm Syndrome’

6. ‘Falling Away With You’

7. ‘Interlude’

8. ‘Hysteria’



Cara C

9. ‘Blackout’

10. ‘Butterflies & Hurricanes’

11. ‘The Small Print’



Cara D

12. ‘Fury’

13. ‘Endlessly’

14. ‘Thoughts Of A Dying Atheist’

15. ‘Ruled By Secrecy’



CD2 / LP3: Bonus tracks:

Cara A

1. ‘Apocalypse Please’ (vocals and keyboard only)

2. ‘Time Is Running Out’ (recorded live at The Wiltern Theater, 2004)

3. ‘Sing For Absolution’ (recorded live at The Antic Arena, Vienna, 2004)

4. ‘Falling Away With You’ (demo, 2002)

5. ‘Hysteria’ (demo, 2002)

6. ‘Hysteria’ (recorded live at Earl’s Court, 2004)



Cara B

7. ‘Blackout’ (recorded live at The Antic Arena, Vienna, 2004)

8. ‘Butterflies & Hurricanes’ (vocal, keyboard and strings only)

9. ‘Endlessly’ (recorded live at The Columbiahalle, Berlin, 2003)

10. ‘Thoughts Of A Dying Atheist’ (recorded live at The Wiltern Theater, 2004)

11. ‘Ruled By Secrecy’ (vocals and keyboard only)