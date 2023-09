Reedición: New Order – «Substance 1987»

La icónica banda de Manchester New Order ha anunciado la reedición de su legendario álbum recopilatorio Substance 1987, y estamos aquí para contarte todos los detalles. Esta versión remasterizada de Substance 1987 estará disponible a partir del 10 de noviembre de 2023 a través de Warner. Sí, has oído bien, ¡por fin podrás tener este clásico en vinilo después de 30 años!

¿Pero qué hace que Substance 1987 sea tan especial? Bueno, en primer lugar, este álbum es una joya que recopila todos los sencillos de la banda hasta ese momento en sus versiones de 12 pulgadas, además de varias caras B que seguramente te encantarán. Y eso no es todo, también incluye versiones recién grabadas de sus himnos Temptation y Confusion. ¿Qué te parece?

Pero eso no es todo, queridos melómanos. Esta reedición viene en múltiples formatos para satisfacer todos los gustos. Puedes elegir entre la versión de 2CD, la edición deluxe de 4CD (que incluye el set original remasterizado y dos CD adicionales llenos de versiones alternativas y lados B extra), o incluso la versión en vinilo de 2LP en azul y rojo, ¡exclusiva para tiendas! Y si eres un nostálgico de las cintas de casete, también hay una opción de doble cassette.

Pero eso no es todo, ya que nada menos que los sencillos icónicos True Faith, True Faith (Remix) y Blue Monday 88 también han sido remasterizados y están disponibles.

¿Eso te parece suficiente? ¡Espera, hay más! El cuarto CD de la edición de 4 discos presenta un concierto nunca antes visto, Live From Irvine Meadows Amphitheatre, California 1987, donde New Order tocó el álbum completo en secuencia. ¡Prepárate para sumergirte en la magia musical de New Order como nunca antes!

Substance 1987 no es solo un álbum, es un hito en la historia de la música. Ha vendido más copias que cualquier otro trabajo de la banda y ha sido incluido dos veces en la lista de los 500 Greatest Albums Of All Time de Rolling Stone, primero en 2003 y luego en 2012. Y para aquellos que han estado esperando ansiosamente su regreso a las plataformas de streaming, este trabajo volvió en 2020 después de haber sido retirado durante cinco años. Así que si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de este tesoro musical, ¡ahora es tu momento!