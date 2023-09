Reedición: Nirvana – «In Utero» (30º aniversario)

Nirvana está de vuelta para celebrar el 30 aniversario de su icónico álbum In Utero. Si pensabas que ya conocías todo sobre esta obra maestra del rock alternativo, piénsalo de nuevo, ya que Nirvana nos sorprende con una reedición que promete llevarnos más allá de lo que alguna vez soñamos.

El 27 de octubre es la fecha que debes marcar en tu calendario, porque ese día se lanzará esta edición especial de In Utero, cargada con un arsenal de 53 pistas previamente inéditas. Sí, escuchaste bien, ¡53! Para todos los fanáticos incondicionales de Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, esta es una verdadera joya que no puedes perderte.

¿Qué puedes esperar de esta reedición épica? Bueno, no solo obtendrás la experiencia completa de las 12 canciones originales del álbum, sino que también serás testigo de la resurrección de dos asombrosos álbumes en vivo: Live in Los Angeles, de 1993, y Live in Seattle, que captura una de las últimas actuaciones de la banda en su Seattle natal en 1994. ¡Eso es historia viva del rock que puedes llevar a casa!

El genio detrás de la reconstrucción de estas grabaciones en vivo es el productor y ingeniero de Seattle, Jack Endino, quien previamente había trabajado con la banda en su álbum debut Bleach en 1988. Endino ha tomado las grabaciones originales de la consola de sonido estéreo y las ha revitalizado para esta reedición.

Pero eso no es todo, la magia de In Utero también ha sido remasterizada por Bob Weston en los Chicago Mastering Services, quien trabajó junto a Steve Albini, el ingeniero de las sesiones originales. Esto significa que escucharás este álbum como nunca antes, con una claridad y potencia que te dejarán sin aliento.

Y no nos olvidemos de los coleccionables que acompañarán a esta joya musical. La edición súper deluxe estará disponible en un set de ocho vinilos o en un set de cinco CD. Además de las grabaciones inéditas, este paquete incluirá un libro de tapa dura lleno de fotos nunca antes vistas, un fanzine de diseño exclusivo, un póster litográfico del tour de Los Ángeles diseñado por el artista Coop, ¡y hasta réplicas del móvil de ángeles que fueron enviadas a las tiendas de discos! ¿Increíble, verdad?

Si deseas algo un poco más compacto, también hay opciones más simples que incluyen el álbum remasterizado original junto con una selección de pistas adicionales, lados B y grabaciones en vivo.

Prepárate para sumergirte en la distorsión, la intensidad y la rebeldía de Nirvana una vez más. ¿Estás listo para volver a sentir el poder del grunge?