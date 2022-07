Reedición: Oasis – «Be Here Now» (25º aniversario)

Oasis ha anunciado una reedición especial por el 25º aniversario de su tercer disco Be Here Now, que llegará el 19 de agosto en diferentes formatos y audio remasterizado a través de Big Brothers Recordings.

Be Here Now se publicó originalmente en agosto de 1997, siguiendo la estela de éxito de los dos primeros álbumes del grupo, su debut Definitely Maybe en 1994 seguido de (What’s the Story) Morning Glory? en 1995.

Para ir abriendo boca, ya podemos ver un nuevo lyric video para D’You Know What I Mean? (NG’s 2016 Rethink), que quizá sea lo que necesitas para decidirte a reservar ya mismo esta reedición a través de la tienda oficial de la banda liderada por los hermanos Gallagher.

Sobre Oasis

Oasis pasó de la oscuridad al estrellato en 1994, y se convirtió en una de las bandas más populares y elogiadas de Gran Bretaña de la década; junto con Blur y Suede, son los responsables del regreso del pop británico de guitarras a lo más alto de las listas. Liderado por el guitarrista/compositor Noel Gallagher, el quinteto de Manchester adopta la rústica imagen de matones de los Stones y The Who, la cruza con las melodías y ganchos de inspiración Beatle, la temática inconfundiblemente británica de las letras y la estructura de canciones como las de The Jam y The Kinks, y junta todo eso con un estruendoso rugido de su guitarra, como también con una actitud desafiante que proviene en partes iguales de la rebelión de The Sex Pistols y la arrogancia petulante de The Stone Roses.

Fuente: Apple Music

Discografía de Oasis

Definitely Maybe (1994)

(What's the Story) Morning Glory? (1995)

Be Here Now (1997)

Standing on the Shoulder of Giants (2000)

Heathen Chemistry (2002)

Don't Believe the Truth (2005)

Dig Out Your Soul (2008)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

