Reedición: Rick Astley – «Whenever You Need Somebody»

Rick Astley, quién ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, está disfrutando de un notable resurgir de su carrera y celebrará el 35º aniversario de su álbum de debut Whenever You Need Somebody con una edición remasterizada y ampliada que saldrá a la venta el 20 de mayo a través de BMG.

El debut multiplatino de Astley de 1987 encabezó las listas de éxitos de 25 países y contó con uno de los singles más conocidos de la historia: el número 1 mundial de Never Gonna Give You Up, además de los éxitos Together Forever y el tema homónimo al disco.

Whenever You Need Somebody (2022 Remaster) es un set de dos CDs y un lanzamiento digital, que cuenta con el álbum original remasterizado, más caras b, remezclas y las versiones re-imaginadas de los singles originales del álbum. El conjunto incluye fotos inéditas de 1987/88, notas de Craig McLean y reflexiones de Astley y dos de los compositores del álbum original, Mike Stock y Pete Waterman (de Stock, Aitken y Waterman). El proyecto fue remasterizado en Abbey Road.

Astley dice: «Cada vez que canto estas canciones o las escucho en la radio, me traen muy buenos recuerdos. Me hace apreciar la suerte que tuve de haber conocido a toda la gente con la que trabajé para hacer ese primer disco. Never Gonna Give You Up me permitió viajar por todo el mundo, lo que, para un joven de 21 años de Newton-le-Willows, fue alucinante. Todavía hoy estoy cosechando los beneficios de eso».

Astley volvió a la música a lo grande en 2016, con ‘50‘. Enteramente escrito y producido por Astley, el álbum está certificado como Platino, fue un éxito en el Reino Unido en donde vendió más de 400.000 copias y le llevó a actuar en Good Morning America, un reportaje en el New Yorker y mucho más. Le siguió ‘Beautiful Life‘ en 2018, un lanzamiento en el top 10 del Reino Unido. Astley ha tocado desde entonces con los Foo Fighters, ha sido noticia a nivel internacional por interpretar las canciones de The Smiths con la banda de Manchester Blossoms, puso banda sonora a una escena clave de finales de de temporada en Ted Lasso, lanzó una serie de vídeos durante el confinamiento que han acumulado 10,3 millones de visitas en YouTube, con un creciente catálogo de versiones (incluida la recién estrenada «abcdefu«), y dos conciertos en otoño de 2021 -en el Wembley Arena de Londres y en Manchester- en beneficio del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Mientras Astley sigue haciendo nueva música, actuando y buscando nuevas aventuras, la resonancia de su primera grabación nunca se desvanece. El año pasado, «Never Gonna Give You Up» alcanzó un raro hito al convertirse en uno de los 23 vídeos musicales de la era pre-Internet en alcanzar los mil millones de visitas en YouTube. Tiene más de seis millones de oyentes en Spotify y es activo en las redes sociales, donde 2,1 millones de fans le siguen en TikTok. En colaboración con Jacqui y Kevin Hughes, Astley también ha lanzado recientemente BUB CLUB: un canal de YouTube para niños en edad preescolar que muestra animaciones con música original y versiones mejoradas de canciones infantiles clásicas. Astley también está coescribiendo y coproduciendo nuevas canciones para este mismo canal.

