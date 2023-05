Reedición: Sex Pistols – «Anarchy In The UK» (Single 7″)

La banda británica de punk rock Sex Pistols ha anunciado que va a lanzar una nueva réplica en vinilo de 7 pulgadas de su primer single Anarchy In The UK. Se trata de una edición limitada y exclusiva que se podrá adquirir mediante reserva previa.

Anarchy In The UK es una de las canciones más emblemáticas de los Sex Pistols y del movimiento punk en general. La canción se publicó por primera vez en 1976 y causó un gran impacto por su actitud rebelde y contestataria contra el sistema y la monarquía. La canción forma parte de los 500 temas que definieron el rock and roll según el Salón de la Fama del Rock and Roll y es considerada como una de las mejores canciones de la historia.

Un lanzamiento con historia

Los Sex Pistols han decidido reeditar esta canción en vinilo rojo por primera vez de forma oficial. El single, que tiene un precio de 15.99 libras, está limitado a 4576 copias numeradas y se puede reservar ya en la web o en la tienda online oficial de la banda. El single incluye la canción Anarchy In The UK en la cara A y la canción I Wanna Be Me en la cara B.

El año pasado, los Sex Pistols también reeditaron God Save The Queen para conmemorar el jubileo de platino de la reina Isabel II, antes de su muerte a los 96 años en septiembre en su finca de Balmoral en Escocia.

La banda siempre ha negado que escribieran sus canciones para coincidir con los eventos monárquicos, aunque sus letras eran claramente críticas con el establishment y la realeza. Sin embargo, sus canciones siguen teniendo una vigencia y una relevancia indiscutibles en el panorama musical y social actual.

¿A qué esperas para reservar tu copia?

Si quieres hacerte con esta pieza de coleccionista, no lo dudes más y reserva tu copia antes de que se agoten. Y si quieres recordar el espíritu punk de los Sex Pistols, te dejamos con el vídeo de Anarchy In The UK. ¡Que lo disfrutes!