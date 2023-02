Reedición: Sharon Van Etten – «Tramp (Edición Aniversario)»

Sharon Van Etten ha anunciado una reedición aniversario de su tercer álbum Tramp y ha lanzado un video previamente no visto para Serpents. La reedición saldrá a la venta el 24 de marzo.

Sobre la reedición

¿Cómo se titula la reedición y cuando saldrá publicada?

El disco se titula Tramp (Edición Aniversario) y saldrá a la venta el 24 de marzo a través del sello Jagjaguwar.

¿Qué nos cuenta sobre la reedición?

El disco saldrá en una edición limitada en vinilo rojo y incluirá una canción no lanzada anteriormente llamada This Is Too Right. Tramp fue producido por Aaron Dessner de The National y marcó el primer gran éxito en la carrera de Sharon Van Etten.

¿Cuál fue el último disco de la banda y cuándo se publicó? Van Etten publicó su más reciente disco We’ve Been Going About This All Wrong el año pasado.

Sobre el videoclip

¿Quién ha dirigido el videoclip y de qué trata?

El videoclip de Serpents fue dirigido por Naomi Yang de Galaxie 500. En su momento, Van Etten decidió no publicarlo debido a que se sentía «incómoda en su propia piel». Después de redescubrirlo, Van Etten sintió empatía por las emociones que trataba de expresar en la canción y el video y decidió lanzarlo ahora para acompañar esta reedición.