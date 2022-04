Reedición: Sparks – Discografía completa entre 2000-2009

Sparks van a reeditar en vinilo sus cinco discos publicados entre los años 2000 y 2009: Balls de 2000, Lil’ Beethoven de 2002, Hello Young Lovers de 2006, que llegarán el 29 de abril, y Exotic Creatures of the Deep de 2008 y The Seduction of Ingmar Bergman de 2009, que lo harán el 17 de mayo.

Para acompañar el anuncio, han compartido una rareza titulada It’s A Sparks Show que ya podemos escuchar.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!