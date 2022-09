Reedición: Spice Girls – «Spiceworld» (25º aniversario)

Las Spice Girls han anunciado que publicarán, el próximo 4 de noviembre, una nueva edición nueva y ampliada del 25 aniversario de su álbum de 1997 Spiceworld, que cumple ahora 25 años.

Artista: Spice Girls

Álbum: Spiceworld

Año de publicación: 1997

Fecha de la reedición: 4 de noviembre

Sobre la reedición: Incluirá el disco original, algunas canciones extra y caras B seleccionadas por las propias integrantes de la banda y algunas grabaciones en directo inéditas del archivo de Virgin Records.

La versión digital de lujo del álbum, además, incluirá canciones granadas en directo durante su gira de 1997/1998 por Norteamérica, Europa y el Reino Unido, así como un nuevo remix «ambiental» de Viva Forever, una demo de Step To Me y un megamix de 15 minutos de clásicos de la banda llamado Spice Girls Party Mix.

Tracklist:

‘Spice Up Your Life’

‘Stop’

‘Too Much’

‘Saturday Night Divas’

‘Never Give Up On The Good Times’

‘Move Over’

‘Do It’

‘Denying’

‘Viva Forever’

‘The Lady Is A Vamp’

‘Step To Me’ (7” Mix)

‘Outer Space Girls’

‘Walk Of Life’

‘Step To Me’ (Demo Version)

‘Too Much’ (Live In Toronto, July 1998)

‘Stop’ (Live In Madrid, March 1998)

‘Move Over’ (Live In Istanbul, October 1997)

‘Spice Up Your Life’ (Live In Arnhem, March 1998)

‘Viva Forever’ (Live In Manchester, April 1998)

‘Spice Up Your Life’ (Morales Radio Mix)

‘Stop’ (Morales Remix Edit)

‘Too Much’ (SoulShock & Karlin Remix)

‘Viva Forever’ (John Themis Ambient Mix)

‘Step To Me’ (Extended Mix)

‘Spice Girls Party Mix’

