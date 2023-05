Reedición: Taylor Swift – «Speak Now (Taylor’s Version)»

La cantante estadounidense Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su próximo álbum regrabado: Speak Now (Taylor’s Version), que saldrá a la venta el 7 de julio de 2023. Swift reveló la noticia desde el escenario durante el primero de sus conciertos de la Eras Tour en Nashville, su antigua ciudad natal.

Speak Now: un álbum íntimo y honesto

Speak Now fue el tercer álbum de estudio de Taylor Swift, lanzado originalmente en 2010, y el primero que escribió completamente sola, entre los 18 y los 20 años. El álbum contiene canciones como Mean, Ours, Sparks Fly y The Story of Us, que reflejan las experiencias personales y sentimentales de la artista con una brutal honestidad y una salvaje nostalgia.

El álbum vendió más de un millón de copias en su primera semana, estableciendo un récord para el mayor número de ventas por una artista femenina solista de country. También fue nominado al Grammy al mejor álbum de country, y ganó dos premios por la canción Mean, como mejor actuación solista de country y mejor canción de country.

En un post de Instagram, Swift indicó que Speak Now (Taylor’s Version) tendrá seis canciones inéditas que ha sacado del baúl. “Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, fracasar, volar y estrellarse… y vivir para hablar de ello”, escribió.

Eras Tour: un viaje por las eras musicales de Taylor Swift

El anuncio del álbum regrabado coincide con el inicio de la Eras Tour, una gira por los estadios de Estados Unidos que repasa las diferentes etapas musicales de la carrera de Taylor Swift (pasadas y presentes). La gira cuenta con diferentes artistas invitados para cada ciudad, entre los que se encuentran Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams y Owenn.

La gira comenzó el 18 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona y terminará el 5 de agosto de 2023 en Los Ángeles, California. Las entradas para la gira oscilan entre los 49 y los 449 dólares, con paquetes VIP que van desde los 199 hasta los 899 dólares. Swift ha prometido que habrá fechas internacionales más adelante.

Taylor’s Version: una reivindicación artística

Taylor Swift anunció sus planes de regrabar todos sus álbumes anteriores a Lover en el verano de 2019, después de que Scooter Braun comprara su catálogo sin su consentimiento. Desde entonces, ha lanzado Fearless (Taylor’s Version), una actualización de su disco de 2008, en abril de 2021; y Red (Taylor’s Version), una versión ampliada de 30 canciones de su disco de 2012, en noviembre de 2021.

Además, Swift ha publicado cuatro álbumes originales desde su última gira: Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) y Midnights (2022). Este último debutó en el número uno, convirtiéndose en el undécimo álbum consecutivo de Swift en liderar la lista Billboard 200. Entre álbumes, Swift grabó la canción Carolina para la adaptación cinematográfica de la novela Where the Crawdads Sing.

Con sus regrabaciones, Swift busca recuperar el control sobre su obra y ofrecer a sus fans versiones mejoradas y ampliadas de sus clásicos. También busca evitar que sus antiguos dueños se beneficien económicamente de su trabajo. Por eso, ha pedido a sus seguidores que compren y escuchen solo las versiones donde ella posee las grabaciones.

Taylor Swift: una artista versátil y exitosa

Taylor Swift es una cantante, compositora y productora musical estadounidense que comenzó su carrera en el género country y luego se convirtió en una de las estrellas más populares del pop. Ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 11 premios Grammy, entre otros muchos reconocimientos.