Reedición: The Shins – «Chutes Too Narrow» (20º aniversario)

¡Atención, melómanos! The Shins están de vuelta y vienen con la emoción de uno de los álbumes más icónicos de la década de 2000. Chutes Too Narrow está de regreso en una edición remasterizada para celebrar su vigésimo aniversario. Imagínate escuchar nuevamente esas melodías delicadas y esas letras que nos conquistaron.

Esta nueva versión ha sido remasterizada por el talentoso Adam Ayan bajo la supervisión del líder de la banda, James Mercer, y estará disponible a partir del 20 de octubre vía Sub Pop. Pero esperad, eso no es todo. Mercer nos ha revelado los secretos detrás de la creación de este álbum, hablando sobre la presión que sentía al grabarlo y cómo, en medio del proceso de mezcla, escribió una de las canciones más icónicas de la banda, Young Pilgrims. ¡Casi podemos imaginarnos la tensión y la emoción que vivió en ese momento!

Además, recordemos, también podemos disfrutar de la reedición de su álbum debut, Oh, Inverted World, lanzado el año pasado, en lo que supuso una oportunidad única para sumergirnos en la magia de los inicios de esta banda. Ahora, no perdamos la oportunidad de revivir la emoción de escuchar Chutes Too Narrow por primera vez hace 20 años.