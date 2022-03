Reedición: The Streets – «Original Pirate Material» (20º aniversario)

The Streets ha anunciado la reedición en vinilo de Original Pirate Material para celebrar su vigésimo aniversario. El disco se publicó el 25 de marzo de 2002 con singles como Has It Come to This?, Let’s Push Things Forward, Weak Become Heroes y Don’t Mug Yourself.

Con motivo de este aniversario, el álbum se reeditará el 23 de abril, que es el Record Store Day en el Reino Unido. La nueva edición, lanzada a través del sello original del álbum, Locked On, se presentará en una caja de vinilo naranja de edición limitada y en un LP de doble vinilo naranja exclusivo.

Mientras llega esta reedición, os dejamos con el original para que podáis descubrirlo u disfrutarlo de nuevo:

