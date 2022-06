Reedición: The Walkmen – «You & Me»

Si echas de menos a The Walkmen, hoy lo harás un poco menos gracias a la reedición de su cuarto disco, You & Me, que acaban de publicar de nuevo en una edición deluxe.

Originalmente publicado en 2008, llega catorce años después esta The Sun Studio Edition, que ha sido completamente remasterizada por Chris Colbert en National Freedom e incluye un completo conjunto de canciones inéditas, así como tomas de estudio en directo recientemente lanzada, todo ello disponible en formato digital y 2xLP.

Por el momento, además, han publicado videos de las sesiones en estudio para Canadian Girl (Sun Studio Version) y Louisiana (Sun Studio Version).

Una buena forma de recordar o bien descubrir la música de The Walkmen, que lanzaron su último álbum, Heaven, en 2012, tras lo que su líder Hamilton Leithauser inicio su carrera en solitario.

Y el streaming al completo…

Sobre The Walkmen

The Walkmen es una banda de indie rock estadounidense, con sede en las ciudades de Nueva York y Philadelphia. La banda se formó en 2000 con tres miembros de Jonathan Fire*Eater: Paul Maroon (guitarra, piano), Walter Martin (órgano/bajo), y Matt Barrick (batería)—y dos procedentes de The Recoys, Peter Bauer (bajo/órgano) y Hamilton Leithauser (voz y guitarra). El 2004 fue el año en el que The Walkmen se convirtió en el grupo referencia de la denominada nueva escena post-punk. Sus canciones están repletas de guitarras afiladas, líneas de bajo hipnóticas y melodías sibilantes, pero el grupo también ha sabido cultivar géneros como el surf rock o el soul.

Fuente: Wikipedia / Apple Music

Discografía de The Walkmen

Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone (2002)

Bows + Arrows (2004)

A Hundred Miles Off (2006)

(2006) "Pussy Cats" Starring the Walkmen (2006)

(2006) You & Me (2008)

(2008) Lisbon (2010)

(2010) Heaven (2012)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

