Reedición: The xx – «Coexist» (10º aniversario)

The xx han reeditado su segundo álbum, Coexist, por su décimo aniversario y ya podemos disfrutar de su versión digital, aunque tendremos que esperar hasta el 13 de enero para hacernos con el vinilo transparente que han preparado.

Por supuesto, disfrutaremos de todas las canciones de este trabajo acompañadas de exclusivas versiones grabadas en directo, para lo que han elegido canciones como Angels, Chained, Reunion y Sunset, entre otras.

Para que os hagáis una idea, os dejamos con las dos primeras, y al final, la reedición digital al completo.

Sobre The XX

Desde su primer sencillo a comienzos del año 2009, los londinenses the xx llamaron poderosamente la atención de la crítica y el público gracias a las cautivadoras voces de Romy Madley Croft y Oliver Sim y las producciones atmosféricas de Jamie Smith. Su homónimo debut del mismo año terminó siendo la sensación de la temporada y obtuvo el prestigioso Mercury Prize. Su sucesor, Coexist, apareció en 2012. Si bien la banda comenzó a trabajar en su tercer disco en 2014, este no vería la luz hasta 2017. Titulado I See You, el nuevo álbum introducía un estilo mucho más enérgico y ecléctico que el de los anteriores trabajos. Entretanto, Smith aprovechó para consolidar su incipiente reputación como productor, remezclador e incluso artista solista, realizando su debut en 2015 con In Colour.

Fuente: Apple Music

Discografía de The XX

xx (2009)

Coexist (2012)

I See You (2017)

