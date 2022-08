Alice y Blood Money, los discos gemelos que Tom Waits lanzó en 2002, van a ser reeditados con motivo de su 20º aniversario. Saldrán en unos vinilos azules y rojos el próximo 7 de octubre y ya pueden ser reservados a través de la web del artista.

Para acompañar el anuncio, Waits ha compartido un par de grabaciones en directo que aparecerán en dichas reediciones: All the World Is Green, perteneciente al Blood Money, y Fish and Bird, incluida en Alice, que os dejamos a continuación.