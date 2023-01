Reedición: Twenty One Pilots – «Vessel»

Es oficial: podremos celebrar el décimo aniversario del icónico tercer álbum de estudio de Twenty One Pilots, Vessel, con una caja de vinilo especial que se publicará el 3 de febrero.

En esta edición limitada y única, para la que la banda ha decidido darlo todo, las caras A y B presentarán la lista de canciones del álbum original, mientras que la cara C contará con cuatro canciones en vivo grabadas en un concierto en su ciudad natal en Columbus, Ohio, mientras que en el lado D, encontraremos canciones publicadas originalmente en su disco Regional At Best pero fueron posteriormente re-grabadas: Forest, Glowing Eyes, Kitchen Sink y Lovely.

Pero eso no es todo: además del conjunto de vinilos, Twenty One Pilots también ha lanzado una colección de merchandising de 10 años de Vessel inspirada en las ilustraciones del álbum. La colección incluye camisetas, sudaderas con capucha y sudaderas, y se puede comprar en el sitio web de la banda.

Si todas estas noticias no fueran suficiente, la banda también celebró el aniversario de su álbum debut con una emisión en vivo especial en YouTube. A lo largo de tres horas, presentaron imágenes nunca antes vistas, juegos e incluso actuaciones espontáneas de ukelele, pero además recolectaron donaciones para la Fundación Make-A-Wish, recaudando más de 45.000 dólares durante la transmisión. Os lo dejamos a continuación: