Reedición: Yo La Tengo – «I Can Hear the Heart Beating as One»

Yo La Tengo ha anunciado la reedición de su álbum clásico de 1997 I Can Hear the Heart Beating as One por su 25º aniversario para el 29 de julio en Estados Unidos y Canadá y el 12 de agosto en el resto del mundo.

Sin embargo, si no quieres esperar hasta entonces, puedes escucharlo en plataformas de streaming gracias al sello Matador, y por supuesto, aquí mismo.

Entre las novedades de esta reedición, destaca que hayan incluido la Peel Session que grabaron en 1997, así como remixes de Kevin Shields, µ-Ziq y miembros de Tortoise. Y para que los coleccionistas vayan haciéndose a la idea de lo que pueden esperar, el vinilo se fabricará en un amarillo traslúcido.

Además, también ha compartido una nueva versión del director del videoclip de Sugarcube, protagonizado por Bob Odenkirk y David Cross y dirigido por Phil Morrison.

Sobre Yo La Tengo

Tener una banda que goza de buena salud durante más de 30 años te convierte en uno de los referentes del género. Puede que el trío de Hoboken no haya alcanzado nunca un éxito arrollador pero sí ha conseguido ser aclamado por la crítica y sus fans, y ha llegado a convertirse en una banda de culto. La dulzura de sus melodías y la constante y elegante experimentación le ha llevado del folk a la electrónica. Y estas son algunas de las razones por las que siempre seguirá consiguiendo nuevos admiradores.

Fuente: Apple Music

