Veinticinco años después, la reedición de Reveal que R.E.M. publicarán el 20 de noviembre a través de Craft Recordings trae algo más valioso que un remaster. Se trata de The Black Sessions Revealed, 17 canciones grabadas para Radio France en París el 7 de mayo de 2001. Fue una semana antes de que el disco saliera a la venta. Esa grabación nunca se había publicado hasta hoy.

El detalle importa porque Reveal es una rareza dentro de la discografía del grupo: no tuvo gira convencional. La banda se limitó a televisiones, vídeos y una serie corta de actuaciones promocionales. Quien quiso escuchar en directo “Imitation of Life” o “I’ve Been High” en 2001 lo tuvo complicado; quien llegó después, directamente imposible.

Craft ya había abierto el archivo del grupo con otros aniversarios, como el de New Adventures in Hi-Fi en 2021 o el de Up en 2023. Esta vez, sin embargo, el material extra cambia la manera de mirar el disco original.

“Reveal”, el disco que se escuchó pero nunca se vio

Reveal fue el duodécimo álbum de estudio de R.E.M. y el segundo como trío, tras la marcha de Bill Berry en 1997. Lo produjeron junto a Pat McCarthy, repartiendo las sesiones entre Athens, Vancouver, Dublín y Miami. En las listas funcionó sin discusión: número uno en Reino Unido y sexto puesto en el Billboard 200.

La crítica, en cambio, nunca se puso de acuerdo sobre qué disco era exactamente. En 2001, Matt LeMay lo despachó en Pitchfork con una reseña dura que culpaba a los sintetizadores de enturbiar las canciones. Esta misma semana, Tom Breihan defendía en Stereogum casi lo contrario: que, tras los experimentos de Up, el grupo había vuelto a su guitarra de siempre. Son dos lecturas opuestas del mismo álbum, separadas por un cuarto de siglo.

Quizá la clave esté en cómo nació. Según ha recordado Michael Stipe, huyó del frío de Dublín en busca de sol, y de esa escapada salieron “Disappear” y “I’ve Been High”. Además, terminó “Imitation of Life” en una playa. Eso explica bastante del tono luminoso del disco, aunque no del todo su fama de obra menor.

Siete días antes de “Reveal”: R.E.M. en la Black Session de París

Las Black Sessions eran conciertos con público en estudio que el locutor Bernard Lenoir organizaba para su programa en France Inter desde 1992. El nombre, por cierto, es un juego de palabras con su apellido. Por allí pasó buena parte del indie de aquellos años, y algunas sesiones acabaron editadas en disco, como la de Wire en 2011.

R.E.M. llegaron con la formación que les acompañaba entonces: Scott McCaughey a la guitarra, Ken Stringfellow a los teclados y Joey Waronker a la batería. El repertorio alterna lo nuevo (“All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star)”, “The Lifting” o “She Just Wants to Be”) con clásicos como “The One I Love”, “Losing My Religion” o “Man on the Moon”. El cierre corre a cargo de “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)”.

Mike Mills lo resume en el nuevo libreto con una frase sencilla: «We were having a good time» (lo estábamos pasando bien). Conviene, eso sí, matizar la idea de documento único. El Unplugged que el grupo grabó para MTV ese mismo mes, publicado en 2014, ya recogía varias canciones de Reveal en clave acústica. Aquí la diferencia es el momento: las canciones llegan antes de que nadie hubiera escuchado el disco, cuando la banda apenas empezaba a llevarlas al escenario.

R.E.M. y una reedición de “Reveal” para mirar, no solo para escuchar

La edición del 25.º aniversario sale en doble CD con Blu-ray y en formato digital. El Blu-ray incluye el álbum en alta resolución y sonido envolvente 5.1, el material de prensa original de la época y los tres vídeos de los singles. Los dirigió Garth Jennings, que después firmaría películas como Guía del autoestopista galáctico o ¡Canta!.

Todo viaja en un libro de tapa dura de 32 páginas con fotos de archivo. Los textos son de la periodista Birgit Fuss y recogen nuevas reflexiones de Stipe, Peter Buck y Mills. Además, la portada llega reimaginada por Chris Billheimer, diseñador habitual del grupo.

Para quien solo quiera el directo, The Black Sessions Revealed sale también por separado en doble vinilo, el primero de esta grabación. La tienda oficial del grupo reserva, por su parte, vinilos exclusivos: naranja neón para Reveal y rosa neón para la sesión parisina.

Tracklist de “Reveal (25th Anniversary Edition)”

Disco 1 – Reveal

“The Lifting”

“I’ve Been High”

“All The Way To Reno (You’re Gonna Be A Star)”

“She Just Wants To Be”

“Disappear”

“Saturn Return”

“Beat A Drum”

“Imitation Of Life”

“Summer Turns To High”

“Chorus And The Ring”

“I’ll Take The Rain”

“Beachball”

Disco 2 – The Black Sessions Revealed (París, 7 de mayo de 2001)

“Imitation Of Life”

“The Great Beyond”

“What’s The Frequency, Kenneth?”

“All The Way To Reno (You’re Gonna Be A Star)”

“Daysleeper”

“I’ve Been High”

“Electrolite”

“The Lifting”

“At My Most Beautiful”

“I’ll Take The Rain”

“The One I Love”

“She Just Wants To Be”

“Walk Unafraid”

“Losing My Religion”

“Man On The Moon”

“So. Central Rain (I’m Sorry)”

“It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)”

Disco 3 – Blu-ray: Reveal en alta resolución y 5.1, los vídeos de “Imitation Of Life”, “All The Way To Reno (You’re Gonna Be A Star)” y “I’ll Take The Rain”, y el EPK original.

R.E.M.: La rareza que acabó llenando estadios

Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry fundaron R.E.M. en Athens (Georgia) en 1980 y convirtieron el circuito universitario estadounidense en algo parecido a una escena. Con Murmur (1983) se volvieron referencia del rock alternativo cuando la etiqueta todavía no existía. Más tarde, Out of Time (1991) y Automatic for the People (1992) los llevaron a las listas de medio mundo sin renunciar a su rareza. “Losing My Religion” hizo el resto.

La marcha de Berry en 1997 abrió su etapa más discutida, la del trío, que terminó en 2011 con Collapse into Now y una separación sin gira de despedida. Desde entonces solo han coincidido en contadas ocasiones, como su actuación acústica en el Salón de la Fama de los Compositores en 2024. Mientras tanto, su archivo sale a la luz a golpe de aniversario. Tras Up, el siguiente en esa cola era precisamente Reveal, el disco que les tocó defender sin batería fija y sin gira.

▶ “Reveal (25th Anniversary Edition)” — R.E.M. | 20 de noviembre de 2026 | Craft Recordings

¿Merece Reveal la reivindicación que le llega 25 años tarde, o seguís quedándoos con Up? ¿Qué canción del disco tenéis más ganas de escuchar en esa sesión de París?

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