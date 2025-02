Rocket explora nuevos territorios con “Take Your Aim” y reedita “Versions Of You”

Rocket ha sorprendido a sus fanáticos con su nuevo sencillo Take Your Aim y ha anunciado la reedición de su EP Versions Of You. Este lanzamiento se produce poco antes de su esperado concierto en Los Ángeles, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2025, y cuyos ingresos se destinarán al Wildfire Recovery Fund de la California Community Foundation y al Pasadena Job Center.

El nuevo sencillo Take Your Aim se caracteriza por sus guitarras distorsionadas, baterías contundentes y una línea de bajo palpitante. La vocalista Alithea Tuttle canta «sobre una amistad que se deteriora porque una de las partes toma más de lo que da,” comentó Tuttle.

El video musical, dirigido por Noah Neal y A.J. Incammicia, muestra a la banda -también compuesta por los guitarristas Baron Rinzler y Desi Scaglione y el baterista Cooper Ladomade– actuando en un sótano mientras Tuttle es alcanzada por flechas.

La reedición del EP Versions Of You, que incluye Take Your Aim, estará disponible en vinilo y CD a partir del 18 de abril de 2025 y se puede pre-ordenar desde ya. En palabras de Scaglione: “Nuestra inspiración es tan variada que siempre sentimos la necesidad de introducir nuevos elementos en nuestras composiciones”. Tuttle añadió: “No quisimos apoyarnos en un solo género, sino incorporar todo lo que amamos como músicos en algo único”.

Rocket: Ascenso y evolución de una banda rebelde

Rocket surgió en la escena musical en 2023 con su EP debut Versions Of You. La banda, compuesta por la vocalista Alithea Tuttle, los guitarristas Baron Rinzler y Desi Scaglione, y el baterista Cooper Ladomade, destacó rápidamente gracias a su sonido distintivo que combina elementos del grunge, rock alternativo y punk.

El EP Versions Of You presentó canciones potentes como On Your Heels, Sugarcoated y Portrait Show, cada una de ellas demostrando la habilidad de Rocket para fusionar letras introspectivas con instrumentación contundente. La mezcla de guitarras distorsionadas, baterías enérgicas y la voz emotiva de Tuttle creó una propuesta única que tuvo un interesante impacto en la escena indie.

Desde su formación, Rocket ha demostrado una notable capacidad para evolucionar y explorar nuevos territorios musicales. Su nuevo sencillo Take Your Aim, una adición a la reedición del EP Versions Of You, es testimonio de su constante crecimiento artístico.

Con su combinación de talento, pasión e integridad, Rocket reafirma su posición como una de las bandas más prometedoras de la escena actual.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.