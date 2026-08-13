En una cabaña remota de Derbyshire, en 1971, un joven Bryan Ferry se encerró varios días con un piano, una guitarra y una grabadora de casete para escribir canciones. Cincuenta y cinco años después, esas cintas caseras —que muchos daban por perdidas— ven la luz por primera vez como parte de la gran reedición de For Your Pleasure, el segundo álbum de Roxy Music, que llegará el 6 de noviembre.

Como adelanto, la banda ha compartido “Grey Lagoons – 1971 Demo”, una versión primitiva e inédita hasta hoy del tema que terminaría cerrando la primera cara del disco, grabada bajo el título original de “The Bogus Man Part 2”.

Cinco décadas en un cajón: así sobrevivieron las cintas

Aquellas cintas frágiles, grabadas tanto en la cabaña de Derbyshire como en el piso londinense de Ferry, forman parte de la cinta casera que en su día llamó la atención de la prensa musical británica sobre la banda. “Grey Lagoons – 1971 Demo” está interpretada por Ferry junto a Andy Mackay, Brian Eno, Graham Simpson y Roger Bunn, la formación más temprana del grupo, anterior incluso a su álbum debut.

Sobre el proceso de escritura, Ferry ha recordado que Nick de Ville, amigo suyo desde la universidad y más tarde director artístico de facto de la banda, le prestó una cabaña en Derbyshire. Sobre aquellos días, el cantante ha explicado: «Estaba completamente solo allí, muy concentrado en escribir. Recuerdo hojas de papel por todo el suelo, trabajando en canciones como “In Every Dream Home A Heartache” y “Editions Of You”.»

La edición Super Deluxe estrena además dos versiones adicionales de “Grey Lagoons” nunca escuchadas: un descarte grabado en los AIR Studios y una toma en directo en Montreux, de abril de 1973, junto a dos clips de actuaciones para la BBC que muestran cómo evolucionó la canción en apenas unos meses.

Formatos, remasterización y un libro de 116 páginas

La reedición de 2026 estará disponible en varios formatos: 2LP (en vinilo negro y, en exclusiva para venta directa, en vinilo Blue Pearl), 2CD, formato digital, Blu-Ray con mezclas en Dolby Atmos, y una edición Super Deluxe en 3CD+1DVD. El álbum original ha sido remasterizado por Bob Ludwig, mientras que las mezclas en 5.1 y Atmos del Blu-Ray corren a cargo de Steven Wilson.

La edición Super Deluxe suma un segundo disco con veinte bocetos de composición inéditos grabados por Ferry en casa, ensayos de la banda y descartes de estudio remasterizados por John Webber en AIR Studios, además de un tercer disco con catorce grabaciones en directo, singles e instrumentales nunca publicados. El paquete se completa con un libro de 116 páginas que incluye un ensayo de 7.000 palabras construido a partir de nuevas entrevistas con la banda, productores y equipo creativo, un texto del escritor Michael Bracewell y otro del propio Nick de Ville sobre el universo visual de Roxy Music, además de fotografías inéditas, notas de letras manuscritas de Ferry y escaneos originales de las cintas.

Tracklist completo

CD1 – For Your Pleasure (álbum original):

“Do The Strand”

“Beauty Queen”

“Strictly Confidential”

“Editions Of You”

“In Every Dream Home A Heartache”

“The Bogus Man”

“Grey Lagoons”

“For Your Pleasure”

CD2 – Demos, ensayos y descartes de estudio:

“Pyjamarama” (guitarra y voz)

“Do The Strand” (piano y voz)

“Beauty Queen” (piano trémolo)

“Beauty Queen” (piano eléctrico)

“Beauty Queen” (piano y voz)

“Strictly Confidential” (segue hacia)

“Editions Of You” (piano eléctrico)

“In Every Dream Home A Heartache” (farfisa y guitarra)

“In Every Dream Home A Heartache” (guitarra trémolo)

“For Your Pleasure” (piano eléctrico)

“Pyjamarama” (Ensayo 1973)

“Bogus Man” (Ensayo 1973)

“Grey Lagoons” (Demo 1971)

“Pyjamarama” (descarte AIR Studios)

“Beauty Queen” (descarte AIR Studios)

“Strictly Confidential” (descartes AIR Studios)

“Editions Of You” (descarte AIR Studios)

“The Bogus Man” (descarte AIR Studios)

“Grey Lagoons” (descarte AIR Studios)

“For Your Pleasure” (cintas de Eno)

CD3 – Sesiones en directo, singles e instrumentales:

“Grey Lagoons” (BBC Paris Theatre, Londres, agosto de 1972 — primera actuación en directo)

“For Your Pleasure” (Peel Sessions, noviembre de 1972)

“Do The Strand” (Peel Sessions, marzo de 1973)

“Editions Of You” (Peel Sessions, marzo de 1973)

“Pyjamarama” (Peel Sessions, marzo de 1973)

El disco que despidió a Brian Eno de la formación

For Your Pleasure se publicó originalmente el 23 de marzo de 1973 a través de Island Records, un año después del debut homónimo de la banda. El disco confirmó a Roxy Music como uno de los grupos más ambiciosos del glam británico, con Bryan Ferry, Phil Manzanera, Andy Mackay, Brian Eno y Paul Thompson en la formación, y suele figurar entre los segundos discos más aclamados de la historia del rock.

Fue también el último álbum de estudio con Brian Eno en la banda: el músico y futuro productor, que aportó texturas electrónicas y sintetizador a estos primeros discos de Roxy Music, abandonaría el grupo poco después para iniciar su carrera en solitario y, más adelante, como uno de los productores más influyentes de su generación.

▶ “For Your Pleasure” (Edición 2026) — Roxy Music | 6 de noviembre de 2026 | Island Records / UMR

¿Prefieres imaginar a Bryan Ferry escribiendo solo en aquella cabaña de Derbyshire, o te quedas con la banda ya asentada en el estudio, moldeando este disco entre los cinco?

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