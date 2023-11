«Sempiternal», el disco que cambió la vida de Bring Me The Horizon, cumple 10 años

El próximo 8 de diciembre se cumplirán 10 años del lanzamiento de Sempiternal, el cuarto álbum de estudio de la banda británica de metalcore Bring Me The Horizon. Para celebrar esta fecha tan especial, el grupo ha anunciado una reedición limitada en vinilo y cassette del disco, que se podrá adquirir a partir de ese mismo día.

Sempiternal es un álbum que marcó un antes y un después en la trayectoria de Bring Me The Horizon, tanto en términos de éxito comercial como personal. El disco fue el primero que contó con la participación del teclista Jordan Fish, que se convirtió en un miembro permanente de la banda. Además, el disco supuso un cambio de estilo musical, más orientado al rock alternativo y al post-hardcore, que les abrió las puertas a un público más amplio.

El vocalista Oli Sykes ha confesado que este álbum fue muy importante para él, ya que estaba pasando por una etapa difícil de adicción y problemas con la banda. “Sentía que la única forma de pedir perdón por mis acciones era ponerme las pilas y volcar todo en un disco. Este disco acercó más que nunca a nuestra banda y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, ha dicho.

El disco contiene algunos de los temas más emblemáticos de la banda, como Can You Feel My Heart, Shadow Moses, Sleepwalking o Antivist. El título del álbum hace referencia a un concepto filosófico que significa “siempre existente” o “eterno”. El arte del disco también está lleno de simbolismo y misterio, y se ha cuidado al máximo para esta reedición.

Si eres fan de Bring Me The Horizon y quieres tener esta joya en tu colección, no dudes en reservar tu copia del vinilo o del cassette.