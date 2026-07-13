Sex Pistols han anunciado la reedición de su álbum en directo Filthy Lucre Live, publicado originalmente en julio de 1996, para conmemorar los 30 años de la que fue una de las reuniones más inesperadas de la década: la vuelta de la formación original de la banda sobre un escenario.

El disco recoge el concierto que Johnny Rotten (John Lydon), Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock ofrecieron el 23 de junio de 1996 en Finsbury Park (Londres), su primer show desde la ruptura de la banda durante la gira estadounidense de 1978. Aquella cita, bautizada como la gira «Filthy Lucre» en referencia irónica a un titular de 1976 del Daily Express («¿Punk? Llámalo dinero sucio»), marcó el regreso de Matlock al bajo, plaza que había ocupado hasta 1977, cuando fue sustituido por el fallecido Sid Vicious.

Un vinilo rojo con dos temas inéditos en formato físico

La reedición llegará el 20 de noviembre a través de UMR en formato doble vinilo rojo y CD sencillo. Por primera vez en soporte físico estándar incluirá dos temas que hasta ahora solo habían aparecido como bonus track en la edición japonesa: una versión de «No Fun» (cover de The Stooges) y «Buddies», una variante coreada por el público de su clásico «Bodies».

El repertorio del concierto se apoyó fundamentalmente en su único álbum de estudio, Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols (1977), con temas como «Anarchy In The U.K.», «God Save The Queen», «Holidays In The Sun» y «Pretty Vacant» como columna vertebral del show.

«Somos una apisonadora»: las palabras de Jones y Cook

El guitarrista Steve Jones ha querido reivindicar la vigencia de aquel concierto: «Siempre hubo debate sobre si los Pistols sabían tocar. «Filthy Lucre» demuestra que no solo sabemos tocar, sino que somos una apisonadora. Larga vida al rock and roll».

Por su parte, el batería Paul Cook ha restado importancia al componente económico que dio nombre a la gira: «No era solo por el dinero (era irónico el título): se trataba de reunir a la formación original tras «Never Mind The Bollocks» y demostrar lo que sabíamos hacer. Me encantó».

El concierto de Finsbury Park coincidió además con un momento de efervescencia cultural muy concreto: el auge del britpop y la euforia de la Eurocopa de 1996, con una selección inglesa que acababa de eliminar a España en penaltis el día anterior. De hecho, el exfutbolista Stuart Pearce y el que después sería seleccionador inglés, Gareth Southgate, fueron los encargados de presentar a la banda sobre el escenario.

De la Bill Grundy a Finsbury Park: la historia detrás del ruido

Formados en Londres en 1975, Sex Pistols se convirtieron en el epicentro del estallido punk británico casi de inmediato, catapultados por su incendiaria aparición en el programa Today de Bill Grundy en diciembre de 1976 y por la publicación en 1977 de Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, su único álbum de estudio y uno de los discos más influyentes de la historia del rock. La banda original —Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook, Glen Matlock (sustituido después por Sid Vicious)— se disolvió abruptamente en enero de 1978, tras el célebre concierto final en el Winterland de San Francisco, dejando tras de sí una estela de escándalo, provocación y un legado que marcaría a generaciones enteras de bandas punk y post-punk.

Aquel silencio se rompió veinte años después con la gira «Filthy Lucre» de 1996, que devolvió a la formación original (con Matlock de nuevo al bajo) a los escenarios y que quedó inmortalizada en el álbum que ahora se reedita. Desde entonces, Sex Pistols han mantenido una presencia intermitente pero activa: en los últimos años, Cook, Jones y Matlock han retomado la actividad en directo junto a Frank Carter como vocalista, una nueva etapa que arrancó en 2024 con conciertos benéficos en apoyo de la sala londinense Bush Hall y que ha continuado con shows interpretando Never Mind The Bollocks de principio a fin.

▶ «Filthy Lucre Live» — Sex Pistols | 20 de noviembre de 2026 | UMR

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