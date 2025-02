«Short N’ Sweet Deluxe»: Sabrina Carpenter desvela colaboración con Dolly Parton

Sabrina Carpenter, la talentosa cantante y actriz, ha anunciado una edición deluxe de su aclamado álbum Short N’ Sweet, que contará con la participación especial de Dolly Parton. El nuevo proyecto está programado para lanzarse el Día de San Valentín (14 de febrero), y ya está disponible para reserva.

A través de sus redes sociales, Carpenter compartió la emocionante noticia con sus seguidores: “como agradecimiento por darme dos Grammy :’) short n’ sweet deluxe ya está disponible para reserva… y sí, eso pone, colaboración con la Srta. Dolly Parton…💋💋💋 ¡ella no querría que diga tacos, pero maldita sea!”. La colaboración de Parton se centrará en un remix de la canción Please Please Please, y la especulación ha surgido sobre si la palabra «motherfucker» se mantendrá en la versión final debido a la conocida aversión de Parton por los tacos.

El álbum Short N’ Sweet fue nominado a varios premios Grammy en 2025, incluyendo Álbum del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop, así como Canción del Año por Please Please Please y Grabación del Año por Espresso. Finalmente, Carpenter se llevó a casa los premios a Mejor Interpretación Pop Solista con Espresso y Mejor Álbum Vocal Pop por Short N’ Sweet.

Sabrina Carpenter: De estrella juvenil a ícono pop

Sabrina Carpenter comenzó su carrera artística como actriz en series de Disney Channel, ganando reconocimiento por su papel en Girl Meets World. Sin embargo, fue su talento musical lo que la llevó a nuevas alturas. Su álbum debut, Eyes Wide Open, lanzado en 2015, mostró su capacidad para combinar el pop tradicional con influencias modernas, estableciéndola como una promesa en la industria musical.

En los años siguientes, Carpenter lanzó una serie de álbumes que consolidaron su posición en el mundo del pop. Evolution (2016) y Singular: Act I (2018) fueron bien recibidos por la crítica, destacando su evolución artística y su capacidad para crear éxitos inmediatos. Singular: Act II (2019) continuó esta tendencia, mostrando una madurez en sus composiciones y producción.

El 2024 fue un año decisivo para Sabrina Carpenter con el lanzamiento de Short N’ Sweet, un álbum que le valió dos premios Grammy: Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista por su éxito Espresso. Este disco reflejó su crecimiento como artista y su habilidad para conectar con su audiencia a través de letras sinceras y melodías pegajosas.

La reciente noticia de la edición deluxe de Short N' Sweet, que contará con la colaboración de Dolly Parton en un remix de la canción Please Please Please, marca otro hito en su carrera de Sabrina Carpenter.