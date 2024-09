Sleater-Kinney lanza versión deluxe de «Little Rope» y nuevo videoclip

Sleater-Kinney ha anunciado una versión ampliada de su último álbum, Little Rope, que se lanzará el 4 de octubre a través de Loma Vista. Esta edición deluxe incluye tres nuevas canciones grabadas durante las sesiones de estudio de Little Rope: This Time, Nothing to Lose y Here Today. Además, el álbum ampliado cuenta con el EP Frayed Rope Sessions, que presenta versiones acústicas de algunas canciones, así como versiones en vivo de Hell, Say It Like You Mean It y Needlessly Wild, grabadas en el Forum de Melbourne, Australia.

Junto con el anuncio del álbum, Sleater-Kinney ha lanzado un nuevo video musical para la canción Here Today. El video, creado por el colectivo de arte activista In Decline, muestra proyecciones guerrilleras de las letras de la canción en las calles y edificios de Los Ángeles. La banda también ha estado activa en la promoción de Little Rope, incluyendo una reciente actuación en vivo de Say It Like You Mean It en Jimmy Kimmel Live! y un mini-documental protagonizado por Carrie Brownstein y Corin Tucker.

El álbum anterior de Sleater-Kinney, Path of Wellness de 2021, fue su primer disco en 24 años sin la baterista Janet Weiss. La banda sigue siendo una fuerza influyente en la escena del rock, y Little Rope (Deluxe) promete ofrecer más de su distintivo sonido y energía.

Tracklist de Sleater-Kinney – Little Rope (Deluxe)

01 Hell

02 Needlessly Wild

03 Say It Like You Mean It

04 Hunt You Down

05 Small Finds

06 Don’t Feel Right

07 Six Mistakes

08 Crusader

09 Dress Yourself

10 Untidy Creature

01 This Time

02 Here Today

03 Nothing to Lose

04 Hell (Live)

05 Say It Like You Mean It (Live)

06 Needlessly Wild (Live)

07 Say It Like You Mean (Frayed Version)

08 Hunt You Down (Frayed Version)

09 Untidy Creature (Frayed Version)