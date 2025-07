Slipknot celebra 25 años con una enorme reedición de su álbum debut

Slipknot, la icónica banda de metal de Iowa, ha anunciado una reedición deluxe por el 25 aniversario de su álbum homónimo de 1999, que se lanzará el 5 de septiembre de 2025 a través de Roadrunner Records. Esta edición incluye 40 pistas inéditas, como demos, mezclas alternativas y grabaciones en directo de 1999 y 2000, extraídas de fuentes originales en SR Audio e Indigo Ranch.

El lanzamiento, que captura la energía cruda del debut que redefinió el nu-metal, está disponible para reserva en formato de 6 vinilos (limitado a 1899 copias con vinilos “salpicados de sangre”), 2 vinilos, 2 CD y digital. Una edición ultraexclusiva de 100 vinilos “llenos de sangre” se agotó en segundos, colapsando la web.

El single Prosthetics (Demo), ya disponible, muestra variaciones sutiles en la percusión inicial, una entrega vocal menos agresiva de Corey Taylor y un breakdown extendido. La reedición incluye las mezclas de Indigo Ranch, grabaciones en directo de Hartford (1999) y Reino Unido (2000), y nuevas ilustraciones y fotos inéditas del archivo de la banda. Shawn “Clown” Crahan, quien lideró el proyecto, destacó a Metal Hammer: “Es lo mejor de Slipknot: audio, visuales, todo”. La banda, que celebró el aniversario con su gira Here Comes The Pain en 2024, revivió sus icónicos trajes rojos de aquella época. Este lanzamiento no solo honra el legado de un álbum doble platino, sino que ofrece una mirada profunda a la evolución de Slipknot como una fuerza cultural característica de nuestra época.

Slipknot: los pioneros del nu-metal que redefinieron el caos

Formada en 1995 en Des Moines, Iowa, Slipknot irrumpió con su debut Slipknot (1999), producido por Ross Robinson, un álbum que fusionó nu-metal, percusión intensa y caos visceral, con himnos como Wait and Bleed y Spit It Out. Su estética de máscaras y monos rojos, junto a su energía en directo, los convirtió en un fenómeno global, alcanzando el doble platino. Con Corey Taylor (voz), Shawn “Clown” Crahan (percusión) y una formación de nueve miembros, la banda superó tragedias como la muerte de Paul Gray (2010) y cambios como la salida de Joey Jordison (2013) y Jay Weinberg (2023). Su gira Here Comes The Pain (2024) celebró sus 25 años, reviviendo el espíritu de 1999. Han encabezado festivales como Download y Knotfest, creado por ellos en 2012.

Con siete álbumes de estudio, Slipknot ha evolucionado desde el crudo Iowa (2001) hasta el experimental We Are Not Your Kind (2019) y The End, So Far (2022). Su demo Mate. Feed. Kill. Repeat. (1996) marcó sus inicios, seguido por Slipknot (1999), que venció a discos de Guns N’ Roses y Korn en una encuesta de Metal Hammer (2011). Ganadores de un Grammy por Before I Forget (2006), han acumulado 14 certificaciones de platino y 40 de oro. La reedición de 2025 de su debut, con 40 pistas inéditas, reafirma su legado. Slipknot sigue siendo una fuerza indomable, influenciando el metal moderno con su intensidad y autenticidad.

