Smashing Pumpkins celebran los 35 años de «Gish» con una reedición en vinilo que reivindica su legado

Tres décadas y media después de su lanzamiento, Gish sigue siendo uno de esos discos que no solo definieron una época, sino que también marcaron el rumbo de una banda tan influyente como The Smashing Pumpkins. Ahora, el grupo liderado por Billy Corgan celebra el 35º aniversario de su debut con una reedición en vinilo que recupera el espíritu de 1991 y lo acerca a una nueva generación de oyentes. La edición llegará el 29 de mayo, coincidiendo prácticamente con la fecha original de publicación, y lo hará en varios formatos que buscan satisfacer tanto a coleccionistas como a fans de largo recorrido.

Grabado junto al productor Butch Vig en los míticos Smart Studios, Gish fue un álbum que mezcló rock alternativo, psicodelia, metal y shoegaze con una ambición poco habitual para un debut. Canciones como “I Am One”, “Siva” o “Rhinoceros” no tardaron en convertirse en clásicos del repertorio de la banda, y el disco acabó siendo uno de los lanzamientos independientes más exitosos de los 90, alcanzando el estatus de Platino en Estados Unidos. La nueva reedición recupera el arte original y se presenta en vinilo de 180 gramos, tanto en edición estándar como en una variante de color exclusiva que evoca la portada original. Además, Corgan pondrá a la venta una edición especial a través de su tienda Madame ZuZu’s, también con el diseño de 1991.

La reedición llega en un momento especialmente activo para la banda. En los últimos meses, The Smashing Pumpkins han colaborado con Yungblud en una nueva versión de “Zombie”, donde ambos artistas intercambian voces sobre guitarras rugientes. El propio Corgan explicaba que el joven músico “quería que esta versión fuera lo más personal posible”, mientras que Yungblud reconocía que Siamese Dream fue un disco fundamental en su adolescencia . A esto se suma la reciente residencia de siete noches en Chicago, donde la banda reinterpretó Mellon Collie and the Infinite Sadness junto a una orquesta de 60 músicos, así como la edición del boxset por su 30º aniversario, que incluía más de 80 minutos de material inédito.

Con esta reedición de Gish, The Smashing Pumpkins no solo celebran su pasado: también reivindican un disco que, pese a su juventud, ya apuntaba a la ambición creativa que definiría su carrera. Un álbum que sigue sonando urgente, vibrante y sorprendentemente actual.

Smashing Pumpkings: La banda que redefinió el rock alternativo

Hablar de The Smashing Pumpkins es hablar de una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los 90. Formados en Chicago en 1988 por Billy Corgan, James Iha, D’arcy Wretzky y Jimmy Chamberlin, el grupo irrumpió en la escena con un sonido que combinaba guitarras densas, sensibilidad melódica y una ambición casi sinfónica. Tras el impacto inicial de Gish, su segundo álbum, Siamese Dream (1993), los situó definitivamente en el mapa. Con canciones como “Cherub Rock”, “Today” o “Disarm”, el disco fue aclamado por la crítica —Pitchfork lo describió como “uno de los trabajos más meticulosamente producidos de la década”— y consolidó a la banda como una fuerza creativa imparable.

El éxito global llegaría con Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), un doble álbum monumental que debutó en el número uno de Billboard y que incluía himnos como “1979”, “Tonight, Tonight” o “Bullet with Butterfly Wings”. Rolling Stone lo calificó como “una obra maestra expansiva que captura la ambición desbordante de Corgan”, y su impacto cultural sigue siendo enorme. A lo largo de los años, la banda ha atravesado cambios de formación, separaciones y regresos, pero siempre manteniendo una identidad sonora reconocible y una voluntad de evolución constante. Discos posteriores como Adore, Machina/The Machines of God o Oceania demostraron que el grupo nunca ha tenido miedo de reinventarse.

En la última década, The Smashing Pumpkins han vivido una nueva etapa de estabilidad creativa, con Corgan, Iha y Chamberlin nuevamente juntos en el estudio y sobre el escenario. Proyectos recientes como Atum o las giras de aniversario han reavivado el interés por su catálogo, mientras que su influencia se mantiene intacta en bandas contemporáneas que siguen bebiendo de su mezcla única de distorsión, melodía y ambición conceptual. La reedición de Gish no es solo un gesto nostálgico: es un recordatorio de que, desde el principio, la banda ya estaba destinada a dejar una huella profunda en la historia del rock.

