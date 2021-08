Sonny and the Sunsets reeditará “Tomorrow Is Alright”, su disco debut

Disco reeditado: Tomorrow Is Alright

Artista: Sonny and the Sunsets

¿Por qué se publica ahora? Sonny and the Sunsets lanzaron su octavo álbum de estudio New Day With New Posssibility a principios de este año, y ahora han decidido acompañarlo con esta reedición de su disco de debut de 2009 titulado Tomorrow Is Alright.

¿Cuándo va a publicarse? Está prevista para el 24 de septiembre a través de Fat Possum.

¿Qué incluye esta nueva reedición? Una nueva edición en vinilo que acompañan con un videoclip para el single Too Young to Burn, que incluye imágenes de archivo de la escena musical de la Bahía de San Francisco, de donde procede la banda, incluyendo tomas de Kelley Stoltz, John Dwyer, Tim Cohen y más.

Sobre “Tomorrow Is Alright“

Tomorrow Is Alright es el primer álbum de estudio de la banda estadounidense Sonny & The Sunsets, publicado el 17 de noviembre de 2009 por el sello Soft Abuse.

Puedes escuchar la versión original a continuación: