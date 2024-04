Spiritualized Anuncia la Reedición de «Songs In A&E»

Spiritualized ha anunciado una nueva reedición de Songs In A&E, que ha sido remasterizado para vinilo y presenta un diseño de portada completamente renovado. La fecha de lanzamiento está marcada en el calendario, el próximo 21 de junio, pero desde este momento ya es posible reservarlo en la tienda oficial de Fat Possum Records.

Songs In A&E, una joya en la discografía de Spiritualized

Songs In A&E es un álbum de estudio de Spiritualized, lanzado originalmente en 2008. Este disco es una joya que fusiona el rock espacial, el shoegaze y la psicodelia con toques de country. Su título hace referencia a la sala de emergencias (A&E) de un hospital, y la historia detrás de su creación es tan fascinante como su música.

Durante la creación de este álbum, el líder de Spiritualized, Jason Pierce, fue hospitalizado con doble neumonía. La portada del álbum muestra una fotografía de él en su cama de hospital, cuando su vida estaba en peligro.

Musicalmente, Songs In A&E es un viaje sonoro que te lleva desde las profundidades de la enfermedad hasta la esperanza y la redención. Las canciones son como destellos de luz en la oscuridad, con arreglos orquestales, coros celestiales y letras que exploran la fragilidad humana en el que destacan temas como Soul On Fire y You Lie You Cheat, que te envuelven en una atmósfera etérea y te hacen reflexionar sobre la vida y la muerte.

El Legado de Spiritualized

Esta reedición forma parte del programa de reediciones de la banda, The Spaceman Reissue Program. Otros álbumes reeditados incluyen Lazer Guided Melodies, Pure Phase, Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space y Let It Come Down.

Además, Spiritualized sigue sorprendiendo con su música. Su último álbum de material nuevo, Everything Was Beautiful, lanzado en 2022, es una obra densamente orquestada que combina 16 instrumentos y la voz de Jason Pierce.