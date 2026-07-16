Hace treinta años, Suede dejaron de ser la gran promesa torturada del britpop para convertirse en su banda más popular. Ahora, la banda liderada por Brett Anderson anuncia la reedición de 30º aniversario de Coming Up, su tercer álbum y el que los llevó al número uno, acompañada de una colección de singles en vinilo de 12 pulgadas que se extenderá durante 2027.

La reedición, titulada Coming Up 30, llegará el 25 de septiembre vía Demon Music, y estará disponible en vinilo negro masterizado a media velocidad, una edición en vinilo de color rosa y azul combinados, una caja deluxe de 5 CD y en formato digital. El paquete incluye el álbum original remasterizado, nuevas mezclas estéreo de 2026 a cargo de Steven Wilson, todas las caras B de los singles originales y temas extra, entre ellos la versión de “Shipbuilding” y una sesión en directo para la BBC. Entre esos temas adicionales figuran también canciones escritas ya sin Bernard Butler en la banda, como “Asda Town”, “Together” y “Bentswood Boys”, publicadas originalmente en distintos formatos de la época bajo el paraguas de New Generation. La edición digital sumará además las mezclas instrumentales de 2026.

El arte de la portada ha sido restaurado a partir de los archivos originales por el equipo de diseño de la época, en colaboración con Peter Saville y el fotógrafo Nick Knight, y el paquete incluirá nuevas notas de la periodista Miranda Sawyer. Para los coleccionistas más exigentes, la SuperDeluxeEdition tendrá en exclusiva un blu-ray audio con las mezclas Atmos y 5.1 de Wilson, además de una edición en vinilo verde y amarillo combinado de la mezcla estéreo; ambas ediciones tienen su ventana de reserva limitada hasta finales de julio, por lo que quien quiera hacerse con ellas no debería esperar demasiado.

Como adelanto, la banda ha compartido una rara grabación en directo de “Beautiful Ones” registrada para el programa de Mark Radcliffe en BBC Radio 1 el 29 de agosto de 1996, junto al vídeo original del tema, ahora remasterizado.

Una colección de singles que se extiende hasta 2027

Paralelamente, Suede lanzarán Coming Up 30, una colección de singles en 12 pulgadas que arrancará el 14 de agosto con la reedición de “Trash” por su 30º aniversario y continuará durante 2027 con el resto de temas del álbum, incluyendo “Filmstar”, “Lazy”, “By The Sea”, “She”, “Beautiful Ones”, “Starcrazy”, “Picnic By The Motorway”, “The Chemistry Between Us” y “Saturday Night”.

Coming Up, publicado originalmente el 2 de septiembre de 1996 en Nude Records, fue el disco que consolidó a Suede como banda de estadios: alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, obtuvo su segunda nominación al Mercury Prize (que perdió frente a New Forms de Roni Size & Reprazent) y colocó cinco singles en el top 10 británico: “Trash”, “Beautiful Ones”, “Saturday Night”, “Lazy” y “Filmstar”, todos ellos habituales en sus directos hoy en día.

El disco que reinventó a Suede tras la marcha de Bernard Butler

Para entender por qué Coming Up ocupa un lugar tan especial en la historia de Suede hay que remontarse a su formación en Londres en 1989. Su debut homónimo, Suede (1993), fue un fenómeno inmediato que ganó el Mercury Prize y se convirtió en uno de los álbumes debut de mayor venta rápida en la historia del Reino Unido, situando a la banda como estandarte de un britpop más oscuro, teatral y sofisticado que el de sus contemporáneos. Con Dog Man Star (1994) profundizaron en ese terreno dramático y ambicioso, pero el proceso costó caro: durante su grabación, la banda perdió a su guitarrista y coautor Bernard Butler, artífice de buena parte de su sonido inicial. Su sustituto, un adolescente de apenas dieciocho años llamado Richard Oakes, debutó con el grupo precisamente en Coming Up, producido junto al colaborador habitual Ed Buller. Lejos de hundirse, Anderson y compañía respondieron con el disco más directo, luminoso y accesible de su carrera, una reinvención deliberada que multiplicó su público sin renunciar del todo al glamour decadente que los definía.

Esta reedición llega en un momento en el que Suede está lejos de vivir de las rentas del pasado. En 2025 publicaron Antidepressants, su décimo álbum de estudio, recibido con entusiasmo por la crítica especializada, y en octubre arrancan una gira de coheadliner con Manic Street Preachers por grandes recintos del Reino Unido, con paradas en Glasgow, Leeds, Mánchester, Cardiff, Londres, Birmingham, Nottingham y Bournemouth. Que el grupo dedique ahora tiempo y cuidado a revisitar Coming Up no es, por tanto, nostalgia complaciente, sino una forma de reafirmar el peso de un disco bisagra sin dejar de mirar hacia adelante ni de girar activamente con material nuevo.

Reflexionando sobre el proceso, el guitarrista Richard Oakes ha explicado el espíritu con el que se grabó el álbum original: «Eres más creativo en una banda cuando tienes algo contra lo que rebelarte, y eso fue Coming Up para nosotros. Fue como decir: no, no hemos terminado. Ya lo veréis.»

▶ Coming Up 30 — Suede | 25 de septiembre de 2026 | Demon Music

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