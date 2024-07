Suede anuncian una espectacular reedición de “Dog Man Star” por su 30º aniversario

Suede ha anunciado una reedición especial de su icónico álbum Dog Man Star para celebrar su 30 aniversario. Programada para el 4 de octubre a través de Demon Music, esta reedición incluye nuevas ilustraciones y pistas adicionales de la época. Originalmente lanzado el 10 de octubre de 1994, Dog Man Star fue el esperado sucesor del debut homónimo de la banda, con éxitos como The Wild Ones, We Are The Pigs, Still Life y Daddy’s Speeding.

La reedición estará disponible en formatos 2LP y 3CD. El primer CD contiene la lista de canciones original, el segundo incluye caras B y la versión completa del sencillo Stay Together, y el tercer CD ofrece pistas adicionales grabadas durante el periodo de Dog Man Star. La edición en vinilo vendrá en vinilo negro de 180g con una funda eb amarillo y un sencillo exclusivo de 7” con The Living Dead (Piano Version) y La Puissance (The Power).

La portada ha sido rediseñeda por Paul Khera, el diseñador y fotógrafo oficial de la banda, y se incluyen nuevas notas de Simon Price. Además, Suede ha compartido la película del tour Killing Of A Flash Boy y ha comenzado a grabar un nuevo álbum, descrito como “ruidoso”, “desquiciado” y “crudo”.