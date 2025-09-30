Super Furry Animals celebran 20 años de «Love Kraft» con reedición deluxe y gira de regreso

Después de casi una década de silencio en los escenarios, Super Furry Animals han anunciado su esperado regreso con una gira por Reino Unido e Irlanda en mayo de 2026 y una reedición especial por el 20º aniversario de Love Kraft, su séptimo álbum de estudio. El tour, titulado Supacabra Britain & Ireland 2026 Tour, incluirá seis fechas entre Dublín, Glasgow, Llandudno, Cardiff, Manchester y Londres, con teloneros como Getdown Services, Melin Melyn y Honeyglaze.

La reedición de Love Kraft llegará el 24 de octubre a través del sello independiente Strangetown Records, con versiones en doble vinilo, 2CD y digital. Además del álbum original remasterizado, se incluirá un bonus CD titulado Kiss Me With Apocalypse, con 22 demos y rarezas, entre ellas Rock ’n’ Roll Flu, cantada por el baterista Daf Ieuan, que se estrenará en BBC Radio 6 Music. Este disco marcó un hito en la historia del grupo por ser el primero en el que todos los miembros contribuyeron con composiciones y voces principales. El título, según revelaron, proviene de un sex shop cercano a sus oficinas en Cardiff, aunque también es un guiño al escritor H.P. Lovecraft.

La reedición incluye joyas como Zoom!, Atomik Lust, Lazer Beam y Cabin Fever, todas remasterizadas para esta edición. La última gira de la banda fue en 2016, celebrando los 20 años de Fuzzy Logic y Radiator, y su último álbum de estudio fue Dark Days/Light Years en 2009. El regreso de Super Furry Animals no solo revive su legado psicodélico y experimental, sino que promete nuevas sorpresas para sus seguidores más fieles.

Super Furry Animals: psicodelia galesa con espíritu punk y alma electrónica

Formados en Cardiff en 1993, Super Furry Animals se consolidaron como una de las bandas más innovadoras del britpop y el rock alternativo de los 90. Integrados por Gruff Rhys, Huw Bunford, Guto Pryce, Cian Ciaran y Dafydd Ieuan, el grupo se caracterizó por su eclecticismo sonoro, que abarca desde el garage rock hasta la electrónica, pasando por el folk galés y el pop experimental. Su debut con Fuzzy Logic (1996) y el aclamado Radiator (1997) los posicionó como referentes de una escena que buscaba romper moldes. Con Guerrilla (1999) y Rings Around the World (2001), ampliaron su paleta sonora con arreglos orquestales, samples y colaboraciones inesperadas, como la de Paul McCartney en Receptacle for the Respectable.

A lo largo de su discografía, que incluye nueve álbumes de estudio, Super Furry Animals han mantenido una actitud irreverente y una estética visual provocadora, como cuando usaron un tanque militar para promocionar su single If You Don’t Want Me to Destroy You. Su último trabajo, Dark Days/Light Years (2009), fue lanzado digitalmente y mostró una faceta más krautrock y psicodélica. Desde entonces, los miembros han seguido caminos paralelos: Gruff Rhys ha desarrollado una sólida carrera solista con discos como Pang! y Seeking New Gods, mientras que Cian Ciaran ha explorado la producción y el activismo ambiental. La reedición de Love Kraft y la gira de 2026 marcan un nuevo capítulo para una banda que nunca dejó de reinventarse, y que ahora vuelve con la misma energía que los convirtió en leyenda.

