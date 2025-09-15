Supersubmarina revive su energía con la reedición en vinilo de «Realimentación»

La banda jienense Supersubmarina vuelve a escena con una noticia que alegrará a sus seguidores: el EP Realimentación, publicado originalmente en 2011, ha sido editado por primera vez en formato vinilo de 10 pulgadas el pasado viernes 12 de septiembre. Este lanzamiento, gestionado por Sony Music Spain, rescata una pieza clave en la evolución sonora del grupo, que sirvió como puente entre su debut Electroviral (2010) y el posterior Santacruz (2012).

Grabado en Blind Records (Barcelona) bajo la producción de Santos & Fluren y masterizado por Denis Blackham en Sky Mastering (Escocia), Realimentación consolidó el estilo directo y emocional de Supersubmarina, con cuatro temas que se convirtieron en imprescindibles de su repertorio: Kevin McAlister, Puta vida, Emperatriz y El encuentro. Letras intensas, guitarras afiladas y una actitud que conectó con una generación que buscaba autenticidad en el indie español.

Hasta ahora, el EP solo estaba disponible en formato digital y CD, por lo que esta edición en vinilo representa una oportunidad única para coleccionistas y nuevos oyentes de redescubrir la esencia de la banda en un formato físico que potencia la experiencia sonora y estética.

La reedición no solo celebra el legado de Supersubmarina, sino que también marca un gesto de continuidad y respeto hacia su historia musical, especialmente tras el parón obligado por el accidente de tráfico que afectó a sus miembros en 2016. Con esta iniciativa, el grupo reafirma su presencia en el panorama musical y ofrece a sus fans una nueva forma de conectar con su obra.

Supersubmarina: del indie andaluz al corazón del panorama nacional

Desde su formación en 2005 en Baeza (Jaén), Supersubmarina se convirtió en una de las bandas más influyentes del indie español. Integrada por José Chino, Juanca, Jaime y Pope, el grupo fusionó pop, rock y electrónica con una sensibilidad lírica que conectó con miles de jóvenes. Su debut discográfico llegó con los EPs Cientocero (2008) y Supersubmarina (2009), pero fue con el álbum Electroviral (2010) cuando irrumpieron con fuerza en la escena nacional. Le siguieron Santacruz (2012), Viento de cara (2014) y El mañana (2016), consolidando un sonido propio que les llevó a actuar en festivales como el FIB, Sonorama o Low Festival.

La trayectoria de Supersubmarina se vio interrumpida en 2016 tras un grave accidente de tráfico que dejó a sus miembros con secuelas físicas importantes, especialmente a Chino, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico. Desde entonces, la banda ha permanecido alejada de los escenarios, aunque ha mantenido el contacto con sus seguidores a través de redes sociales. En 2024, anunciaron su regreso con el libro Algo que sirva como luz, una obra que recoge su historia en conversaciones con el periodista Fernando Navarro, y que ha sido celebrada por artistas y figuras del mundo cultural . Aunque no hay confirmación oficial sobre una vuelta musical, el lanzamiento de este libro y la reciente reedición en vinilo de Realimentación (2011) alimentan la esperanza de que Supersubmarina vuelva a sonar con fuerza.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.