System of a Down han decidido que veinticinco años bien merecen una reedición a la altura. La banda armenio-estadounidense liderada por Serj Tankian ha anunciado una nueva edición del 25 aniversario de Toxicity, el disco que la llevó al número uno de las listas en 2001, junto con una cápsula de merchandising que repasa toda la iconografía del álbum. El anuncio llega acompañado de una sorpresa que llevaba meses circulando entre los fans: el tema oculto que todos conocían como «Arto» tiene, por fin, nombre oficial.

«Der Voghormia»: así se llama en realidad el tema que los fans conocían como «Arto»

La reedición en CD incluye una nueva portada y, sobre todo, una corrección que muchos llevaban años reclamando sin saberlo. La pista oculta al final de Toxicity, conocida popularmente como «Arto» por la participación del multiinstrumentista armenio Arto Tunçboyacıyan, aparece ahora listada bajo su título verdadero: «Der Voghormia», un himno tradicional armenio cuyo significado es «Señor, ten piedad». El propio Daron Malakian ya había explicado en redes sociales el origen de la canción, una pieza que suele interpretarse en actos conmemorativos del genocidio armenio, y que la banda incorpora a su directo con ese mismo sentido de homenaje. El cambio de nombre, además, coincide con la reciente certificación de Toxicity como siete veces platino en Estados Unidos, un hito que confirma que el disco sigue vendiendo un cuarto de siglo después de su publicación.

«Cuando tocamos la canción en directo, lo hacemos para recordar a las 1,5 millones de almas que perdieron la vida en 1915», explicó Malakian sobre el significado de «Der Voghormia», subrayando que no es un simple añadido sorpresa, sino una declaración de intenciones que ha acompañado al grupo desde el origen del disco.

Vinilo de color y «Johnny»: lo nuevo que trae la reedición de «Toxicity» de System of a Down

La vertiente física de la reedición no se queda solo en el CD. La edición en vinilo llega en un color especial y añade un aliciente extra para los coleccionistas: un siete pulgadas bonus con «Johnny», una canción que hasta ahora solo había aparecido en ediciones especiales y de difícil acceso del álbum. Toxicity, publicado originalmente el 4 de septiembre de 2001 por American Recordings y Columbia Records, ya había recibido reediciones anteriores a lo largo de los años, pero ninguna había recuperado esta rareza concreta en un formato tan accesible para el gran público. Para muchos coleccionistas, hacerse con «Johnny» fuera de mercados de segunda mano era, hasta ahora, casi una quimera.

Merch con memoria: la camiseta prohibida de 2001 vuelve en la cápsula de System of a Down

La cápsula de merchandising es, probablemente, la parte más golosa del anuncio para el fandom más veterano de la banda. Incluye una recreación fiel de la camiseta que se repartió exclusivamente entre los asistentes a la fiesta de lanzamiento de Toxicity en 2001, una noche que pasó a la historia después de que la policía la disolviera por el caos que generó en pleno Hollywood. A eso se suman unos pendientes con forma de comida china inspirados en «Chop Suey!», un espejo de bolsillo con el imaginario del disco y varios diseños nuevos de camisetas y sudaderas que beben directamente de la estética original del álbum. Todo el catálogo, junto con el vinilo y el CD, ya está disponible en la tienda oficial de la banda, que ha ido desvelando las piezas de la cápsula durante la última semana a través de sus redes sociales, generando una expectación notable entre una base de fans acostumbrada a esperar años entre anuncio y anuncio.

De Glendale al Billboard: el camino de System of a Down hasta convertir «Toxicity» en leyenda

Formados en 1994 en Glendale (California), System of a Down construyeron su identidad fusionando riffs de metal alternativo con la tradición musical armenia y letras de crítica social directa. Tras su debut homónimo de 1998, producido por Rick Rubin, la banda dio el salto definitivo con Toxicity, un disco que debutó en el número uno del Billboard 200 y que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los álbumes de metal más vendidos de las últimas décadas. Canciones como «Chop Suey!» y «Aerials» lo convirtieron en la puerta de entrada de toda una generación al sonido de la banda, y su legado sigue creciendo veinticinco años después.

Desde entonces, System of a Down han cultivado su leyenda a base de escasez: no publican un álbum de estudio desde Hypnotize (2005), y su actividad reciente se ha limitado a giras esporádicas, como la que les llevó de vuelta a los estadios europeos en el verano de 2026, con parada en Londres pero sin fechas en España, y a la próxima gira conjunta con Faith No More por Australia y Nueva Zelanda anunciada para 2027. A eso se suman los proyectos paralelos de sus miembros, como Scars on Broadway, el grupo de Daron Malakian, o las colaboraciones de Serj Tankian junto a Tom Morello. En ese contexto de cuentagotas, cada gesto hacia su catálogo, como esta reedición de Toxicity, se convierte en una de las pocas formas que tiene la banda de seguir hablando con sus fans mientras el nuevo disco, si es que llega algún día, sigue siendo una incógnita.

▶ «Toxicity» — System of a Down | 4 de septiembre de 2001 | American Recordings / Columbia Records

¿Conocías el verdadero nombre del tema oculto de «Toxicity», o para ti siempre será «Arto»? ¿Y tú, con qué te quedas: el vinilo de color, el siete pulgadas con «Johnny» o la camiseta de la fiesta de 2001?

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