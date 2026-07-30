The Beatles reeditan Rubber Soul. El sexto álbum de estudio de la banda, publicado originalmente el 3 de diciembre de 1965, tendrá una nueva edición especial el 2 de octubre de 2026 a través de Apple Corps Ltd y UMG, con mezclas totalmente nuevas y, sobre todo, un hallazgo que ningún fan esperaba: “Little Girl”, un esbozo de canción inédito de John Lennon que nunca había sido publicado ni siquiera rumoreado hasta ahora.

El anuncio llega poco más de un año después de que la banda revisitara su archivo con el regreso ampliado de “Anthology”, y confirma que la maquinaria de reediciones de The Beatles sigue en marcha, esta vez centrada en uno de los discos más queridos de su etapa central.

Una mezcla completamente nueva, hecha con la tecnología de Peter Jackson

La nueva edición especial de Rubber Soul llega con mezclas en estéreo y Dolby Atmos realizadas por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, extraídas directamente de las cintas máster originales de cuatro pistas. Para lograrlo se ha usado la tecnología de de-mixing (separación de pistas) desarrollada por el equipo de sonido de Peter Jackson en WingNut Films Productions, la misma que ya permitió separar voces e instrumentos en el documental Get Back y en la canción “Now and Then”, presentada en 2023 como el último tema de la banda.

El adelanto elegido para presentar el proyecto ha sido “Michelle (Take 1)”, una toma inédita que ya puede escucharse. Junto a las nuevas mezclas, la reedición incluirá también la mezcla mono original del disco, la versión estadounidense publicada en su día por Capitol y el sencillo doble cara A de 1965 “Day Tripper” / “We Can Work It Out”, que en su momento no llegó a formar parte del álbum.

“Little Girl”, la canción de Lennon que nadie sabía que existía

El gran reclamo de la reedición es, sin duda, “Little Girl”, descrita por la propia banda como un esbozo de canción de John Lennon “nunca antes publicado ni siquiera rumoreado”. Se trata de una grabación casera parcialmente terminada de 1965 que, a diferencia de “Now and Then” (la demo de Lennon que Paul McCartney, Ringo Starr y material de George Harrison ayudaron a completar en 2023), no incorpora ninguna aportación adicional de los miembros supervivientes del grupo: se presenta tal y como Lennon la dejó.

“Little Girl” es una de las tres demos caseras inéditas incluidas en el proyecto, que en conjunto reúne 24 grabaciones de sesión tempranas, 20 de ellas también inéditas hasta ahora, entre las que se cuentan versiones primerizas de “We Can Work It Out” y “Day Tripper”.

De Liverpool al estudio: el salto artístico que supuso «Rubber Soul«

The Beatles llevaban apenas tres años de carrera discográfica cuando grabaron Rubber Soul, pero el disco marcó un antes y un después: dejaron atrás el pop directo de sus primeros sencillos para adentrarse en sonoridades más introspectivas y experimentales, con canciones como “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)”, “Nowhere Man”, “Michelle” o “In My Life” que siguen apareciendo hoy entre lo mejor de su discografía. El álbum se grabó en apenas cuatro semanas durante octubre y noviembre de 1965, justo después de que la banda ofreciera un concierto histórico ante más de 55.000 personas en el Shea Stadium de Nueva York.

Esta nueva edición especial se enmarca en el proyecto de reediciones que Apple Corps y UMG iniciaron en 2017 con el 50 aniversario de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, y que en los últimos años se ha ido ralentizando entre proyectos paralelos como el documental Get Back de Peter Jackson o el propio “Now and Then”. Que Rubber Soul reciba ahora este tratamiento, con una canción de Lennon nunca antes documentada como gran reclamo, confirma que en el archivo de los de Liverpool todavía quedan sorpresas por descubrir.

Formatos y contenido de la reedición de Rubber Soul

La reedición estará disponible en múltiples formatos: ediciones sencillas en CD y vinilo, ediciones especiales de 2CD y 2LP con una selección curada de demos, tomas de sesión y descartes, y ediciones Super Deluxe de 4CD y 5LP+7″. Estas últimas incluirán además un Blu-ray con la mezcla en Dolby Atmos, audio estéreo en alta resolución y los vídeos promocionales de “Day Tripper” y “We Can Work It Out”, junto a un vinilo naranja de edición limitada y una versión exclusiva en vinilo Zoetrope.

Las cajas Super Deluxe vendrán acompañadas de un libro de tapa dura de 88 páginas con fotografías inéditas, una introducción escrita expresamente por Paul McCartney y un prólogo elaborado a partir de reflexiones del propio Lennon sobre Rubber Soul a lo largo de distintos momentos de su vida.

▶ “Rubber Soul” (Special Edition) — The Beatles | 2 de octubre de 2026 | Apple Corps / UMG

¿Qué te genera más curiosidad, escuchar por fin la voz de Lennon en “Little Girl” o comprobar cómo suena Rubber Soul con las nuevas mezclas de Giles Martin? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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