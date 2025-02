The Cassandra Complex reedita para su «40 aniversario» sus dos legendarios álbumes «The Plague» y «Death & Sex»

Muchos recordarán las innumerables películas y novelas que se han realizado bajo el nombre de The Plague, que en español se asocia a La Peste, la terrible epidemia que asoló Europa siglos atrás (1346-1353) causando la muerte de 75 y 200 millones seres humanos, es decir, el 30 y 60 de la población. Al mismo tiempo, también hay que traer a la memoria la eterna preocupación que existe en torno al sexo y la muerte, dos conceptos que siempre han estado y siguen permaneciendo presentes en la cultura humana, hasta el punto de ser asociados a niveles insospechados.

Tomando como base estas dos consideraciones, y para conmemorar parte de las celebraciones de su 40 aniversario, The Cassandra Complex ha reeditado dos trabajos clave de su discografía de estudio, el magnífico álbum The Plague y el arcano Sex & Death, ambos lanzados como reediciones actualizadas de sus pertinentes originales de 2022 y 1993 respectivamente. Recordemos que el nombre de la banda toma referencia del conocido Complejo de Casandra, un concepto usado para describir a una persona cuyas advertencias o preocupaciones son descreídas por los demás no pudiendo hacer nada por evitarlo.

«Cuando escribimos estas canciones por primera vez, no teníamos las herramientas que necesitábamos para hacerlas realidad tal y como queríamos. Ahora, años después, por fin podemos hacer que suenen como siempre han sonado en nuestras cabezas» (Rodney Orpheus)

En sus 44 años de historia cabe decir que la discografía de la banda comprende doce trabajos de estudio, tres directos, seis compilaciones y múltiples sencillos y EP. Asimismo, su líder Rodney Orpheus, siendo un aclamado productor, remezclador y tecnólogo musical, posee un amplio abanico de colaboraciones con artistas de la talla de The Sisters of Mercy, Kraftwerk, Beborn Beton, The Future Sound of London, Die Krupps, Sinead O’Connor, Asylum, Girls Under Glass, Faith & the Muse, Within Temptation y muchos más.

Como marcada referencia discográfica cabe subrayar que los álbumes Grenade (1986) y Theomania (1988), al igual que sus canciones Moscow Idaho, Kill Your Children, The War Against Sleep, One Millionth Happy Customer, Nightfall o (In Search Of) Penny Century, entre otras, se convirtieron en clásicos, encabezando las listas de éxitos indie en todo el mundo hasta el punto de llenar las pistas de baile alternativas más renombradas.

The Cassandra Complex es una agrupación que fue fundada por Rodney Orpheus (voz, cajas de ritmo, sintetizadores), Andy Booth (guitarra) y Paul Dillon (electrónica) durante 1980 en la localidad de Leeds, Inglaterra. Posteriormente se incorporaron otros miembros pero con el transcurso del tiempo varios de ellos fueron abandonando la formación y traspasaron su sede a Hamburg, corazón de las tendencias dark, electrónicas e industriales. Actualmente la banda se mantiene con los tres fundadores iniciales, pero incorpora nuevas a Chris Haskett (Henry Rollins Band, David Bowie) Mera Roberts como violonchelo (Faith and the Muse, Black Tape for a Blue Girl) y a Brent Heinze (sintetizadores).

Recordemos que The Cassandra Complex ha estado celebrando su 40 aniversario en 2024 realizando una extensa gira denominada CX40 World Tour entre distintas ciudades europeas y americanas (USA y Latinoamérica). La gira se inició 29 de septiembre en el Cold Waves Festival de Chicago, Illinois (EEUU) y finalizará el 29 de marzo de 2025 en la localidad alemana de Witten. Para quien lo desee todavía es posible asistir a las actuaciones que restan pendientes (ver). Lamentablemente, España no está incluida.

The Cassandra Complex es una banda referencial del post punk de marcado fundamento cyber, industrial y darkwave, sin embargo a lo largo de los años la banda ha ido incorporando elementos propios del EBM, la new wave y el synthpop. Sus discos han sido publicados a través de diferentes sellos independientes como Rouska, Play It Again Sam y actualmente COP International Records. Christian Petke, director ejecutivo de COP International Records, justifica estas nuevas reediciones con las siguientes palabras:



«Cuando la banda me dijo que empezarían a regrabar su catálogo anterior, me involucré al 100 %. Puede ser una propuesta arriesgada “arreglar” un disco viejo, pero sabía que tenían la experiencia y la habilidad para lograrlo. Fue un verdadero placer ver cómo estas joyas clásicas cobraban nueva vida, y a los fans de The Cassandra Complex les encantará estas nuevas versiones»

Berlín, 20 sept 2023. Especial atención en el tema «11 Kneel To The Boss» 00:47:36