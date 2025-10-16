The Maccabees celebran diez años de «Marks to Prove It» con una reedición épica

Una década después de su último álbum, The Maccabees celebran el décimo aniversario de Marks to Prove It con una reedición especial que llega el 28 de noviembre en vinilo doble, triple CD y formato digital. El relanzamiento incluye no solo el álbum original, sino también caras B, versiones acústicas, sesiones de radio y, como joya para los fans, el set completo de su actuación en Glastonbury 2015, donde compartieron escenario con Jamie T.

Para anunciar esta edición, la banda ha compartido Koya, una canción inédita grabada durante las sesiones del disco original. Según el guitarrista Felix White, este álbum representa “la versión más definitiva de The Maccabees, con todas nuestras etapas anteriores condensadas en él”. La reedición llega tras su emotivo regreso en 2024, con un concierto benéfico en Londres y una actuación triunfal en el Park Stage de Glastonbury 2025, que NME calificó como “una de sus presentaciones más eufóricas”.

La edición física incluirá temas como Nimm, The Truth y versiones acústicas de Spit It Out y Kamakura, además de una sesión especial grabada para Steve Lamacq en Maida Vale. El tercer disco recoge su set en Glastonbury 2015, con clásicos como Pelican, Latchmere y Grew Up at Midnight. Esta reedición no solo revive el sonido vibrante de Marks to Prove It, sino que también celebra el legado de una banda que supo capturar la melancolía y la energía del indie británico de los 2000.

De Brighton al Olimpo del indie británico: la historia de The Maccabees

Formados en Brighton en 2004, The Maccabees se consolidaron como una de las bandas más queridas del indie británico gracias a su mezcla de guitarras angulares, letras introspectivas y una energía escénica contagiosa. Su debut Colour It In (2007) fue recibido con entusiasmo por la crítica, destacando temas como Toothpaste Kisses y Latchmere. Con Wall of Arms (2009), producido por Markus Dravs (colaborador de Arcade Fire y Coldplay), la banda dio un salto sonoro hacia arreglos más densos y emocionales, con canciones como Love You Better y No Kind Words que mostraban una madurez creciente.

En 2012, Given to the Wild marcó su punto más ambicioso, con influencias de The Stone Roses y Radiohead, y una producción más atmosférica. El álbum fue nominado al Mercury Prize y consolidó su estatus como referentes del indie británico. Tres años después, Marks to Prove It cerró su discografía con un sonido más crudo y urbano, inspirado en el barrio de Elephant and Castle en Londres. Tras su separación en 2017, los miembros se embarcaron en proyectos individuales: Orlando Weeks lanzó álbumes en solitario como A Quickening, mientras que Felix White fundó Yala! Records y publicó el libro It’s Always Summer Somewhere. Su regreso en 2024 y esta reedición confirman que, aunque el tiempo haya pasado, la marca de The Maccabees sigue viva y resonando.

