The Maccabees celebran su reunión con reediciones en vinilo de «Colour It In» y «Given To The Wild»

The Maccabees, la aclamada banda indie británica, celebra su reunión tras su actuación en Glastonbury 2025 con la reedición en vinilo de sus álbumes Colour It In (2007) y Given To The Wild (2012), disponibles el 22 de agosto de 2025 vía Fiction Records. Colour It In, su debut, se presenta en vinilo zoótropo de doble cara diseñado por Orlando Weeks, incluyendo los siete temas adicionales de la edición especial de 2008, como su versión de Just Like The Rain de Richard Hawley. Given To The Wild, su tercer álbum, regresa por primera vez desde su lanzamiento original en vinilo doble naranja traslúcido con nuevo diseño.

El anuncio coincidirá con su próxima actuación en All Points East el 24 de agosto, tras su reciente y exitosa actuación en Glastonbury, donde contaron con Florence Welch en Love You Better. Felix White destacó la evolución sonora entre el energético Colour It In y el atmosférico Given To The Wild. Ambos vinilos están disponibles para reserva, con un sorteo de entradas para All Points East para quienes compren antes del 3 de agosto.

The Maccabees: Forjadores del indie rock británico

The Maccabees, formada en Londres en 2004 por Orlando Weeks, Felix White, Hugo White, Rupert Jarvis y Sam Doyle, se convirtió en un pilar del indie rock británico con su mezcla de energía punk, melodías pop y atmósferas expansivas. Su debut Colour It In (2007) capturó la efervescencia de la escena post-punk de los 2000 con himnos como First Love y Toothpaste Kisses, ganándose elogios por su frescura y romanticismo. Álbumes posteriores, como Wall of Arms (2009), mostraron una madurez sonora, mientras que Given To The Wild (2012) les valió una nominación al Mercury Prize y un Ivor Novello por Pelican. Tras su cuarto álbum, Marks To Prove It (2015), la banda se separó en 2017, dejando un legado que influyó en grupos como Foals y Arctic Monkeys.

Con cuatro álbumes de estudio y una serie de sencillos icónicos, The Maccabees dejaron una marca indeleble en el indie. Su discografía incluye Colour It In, Wall of Arms, Given To The Wild y Marks To Prove It, además de EPs como You Make No Bones (2006) y una caja recopilatoria, The Complete Collection (2017), con rarezas y el documental Elephant Days. Su reunión en 2025, marcada por una actuación estelar en Glastonbury con Florence Welch y las reediciones de Colour It In y Given To The Wild, reafirma su relevancia, celebrando su evolución desde la urgencia juvenil hasta la sofisticación emocional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.