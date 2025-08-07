The Pogues celebran 40 años de «Rum Sodomy & The Lash» con una reedición cargada de joyas

The Pogues están de fiesta: su icónico álbum de 1985, Rum Sodomy & The Lash, cumple 40 años y lo celebran con una reedición de lujo que hará las delicias de los fans. Lanzada el 5 de agosto de 1985, esta obra maestra del folk punk irlandés, producida por Elvis Costello, marcó un hito con clásicos como A Pair of Brown Eyes, Sally MacLennane y Dirty Old Town. La nueva edición, disponible a través de Rhino, llega en formato de vinilo doble en mármol rojo el 24 de octubre (28 de noviembre en EE. UU.) y en un set de dos CD deluxe el 19 de septiembre (24 de octubre en EE. UU.).

El plato fuerte es el disco de bonus, que incluye el EP Poguetry in Motion con temas como London Girl y A Rainy Night in Soho, además de caras B como The Parting Glass y A Pistol for Paddy Garcia. También hay grabaciones de la sesión de BBC Radio 1 con Janice Long de julio de 1985, versiones en vivo de A Pair of Brown Eyes y Sally MacLennane grabadas en Glasgow Barrowland en 1987, y una mezcla inédita de Do You Believe in Magic? de The Lovin’ Spoonful. The Pogues, liderados por Spider Stacy, James Fearnley y Jem Finer, también anunciaron una gira norteamericana en septiembre de 2025, la primera en 13 años, para rendir homenaje al legado de Shane MacGowan, fallecido en 2023. ¡Prepárate para brindar por este clásico inmortal!

The Pogues: un viaje de punk, whisky y poesía irlandesa

Formados en 1982 en Londres, The Pogues revolucionaron la música al fusionar la energía cruda del punk con la tradición del folk irlandés. Liderados por el carismático y caótico Shane MacGowan, la banda canalizó historias de desamor, borracheras y rebeldía en himnos inmortales. Su debut, Red Roses for Me (1984), ya mostraba su estilo único con canciones como Transmetropolitan. Pero fue Rum Sodomy & The Lash (1985), producido por Elvis Costello, el que los catapultó, con clásicos como A Pair of Brown Eyes y Dirty Old Town. Su tercer álbum, If I Should Fall from Grace with God (1988), trajo su mayor éxito, Fairytale of New York, un dueto navideño con Kirsty MacColl que sigue siendo un estándar. Con una formación que incluía a Spider Stacy, Jem Finer y James Fearnley, The Pogues se ganaron un lugar como iconos de la música celta-punk, a pesar de las tormentas internas y los excesos de MacGowan.

La discografía de The Pogues abarca siete álbumes de estudio, desde Red Roses for Me hasta Pogue Mahone (1996). Tras If I Should Fall, lanzaron Peace and Love (1989) y Hell’s Ditch (1990), antes de que MacGowan abandonara la banda en 1991. Con Joe Strummer y luego Spider Stacy al frente, grabaron Waiting for Herb (1993) y Pogue Mahone, pero la magia original se desvaneció. Tras disolverse en 1996, volvieron en 2001 para giras y reediciones, como la reciente de Rum Sodomy & The Lash por su 40 aniversario. Aunque MacGowan falleció en 2023, su legado sigue vivo en una gira norteamericana en 2025, demostrando que el espíritu de The Pogues nunca se apaga.

