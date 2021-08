The Rolling Stones anuncian la reedición de “Tattoo You” con el estreno de un tema inédito

Disco reeditado: Tattoo You

Artista: The Rolling Stones

¿Por qué se publica ahora? Este año se cumple el 40° aniversario de la publicación del disco publicado por The Rolling Stones el 24 de agosto de 1981.

¿Cuándo va a publicarse? Está prevista para el 22 de octubre a través de Polydor / Interscope / UMe.

¿Qué incluye esta nueva reedición? La reedición, como es habitual, tendrá distintos formatos de lujo que incluirán el disco original más álbumes adicionales como Lost & Found: Rarities (con rarezas de la época como el propio nombre indica) y Still Life: Wembley Stadium 1982 (un directo de la época).

¿Hay alguna novedad que podamos escuchar? Nos han dejado escuchar un tema inédito titulado Living in the Heart of Love, que disfrutamos por primera vez.

Sobre “Tattoo You”

Tattoo You es el 16º álbum de estudio en UK y el 18º en EEUU de la banda de rock inglesa The Rolling Stones, publicado el 24 de agosto de 1981 a través de Rolling Stones Records. Se trata de un álbum “diferente” dentro de la trayectoria de la banda, ya que está compuesto principalmente de tomas descartadas de estudio grabadas durante la década de 1970, que finalmente decidieron publicar en este trabajo. Aun así, dió lugar a una de las canciones más conocidas de la banda, Start Me Up.

Puedes escuchar la versión original a continuación y reservar la reedición aquí.