The Rolling Stones celebran el aniversario de «Hackney Diamonds» con una edición especial en vinilo

Los legendarios The Rolling Stones han anunciado una edición especial de su álbum Hackney Diamonds para conmemorar el primer aniversario de su lanzamiento. Este álbum, que marcó su regreso triunfal en 2023, ha sido reeditado en un vinilo de doble LP con un nuevo diseño y siete grabaciones en directo exclusivas de la fiesta de lanzamiento del disco en Nueva York.

Lanzado originalmente en octubre de 2023, Hackney Diamonds fue el primer álbum de material nuevo de The Rolling Stones desde A Bigger Bang en 2005. El álbum incluye colaboraciones con artistas de renombre como Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder, y presenta las últimas grabaciones del fallecido baterista Charlie Watts. La nueva edición de aniversario, lanzada el 6 de diciembre, ofrece a los fans una oportunidad única de revivir la magia del álbum con una calidad de sonido y presentación excepcionales.

Entre las grabaciones en directo incluidas en esta edición especial se encuentran versiones de Sweet Sounds Of Heaven con Lady Gaga, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash y Shattered. Estas pistas capturan la energía y el espíritu de The Rolling Stones en su mejor momento, ofreciendo una experiencia auditiva que transporta a los oyentes directamente al corazón de sus legendarios conciertos.

The anniversary edition of Hackney Diamonds is out now alongside special anniversary merch. Shop the 2LP splattered vinyl and CD including Live At Racket, NYC! https://t.co/mWsz7FAyrS pic.twitter.com/ABuhpJiLFn — The Rolling Stones (@RollingStones) December 6, 2024

En resumen, la edición de aniversario de Hackney Diamonds no solo celebra el legado continuo de The Rolling Stones, sino que también ofrece a los fans una oportunidad de experimentar la música de la banda de una manera completamente nueva.

Os dejamos el tracklist completo de esta reedición:

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight’

‘Sweet Sounds Of Heaven’ (ft. Lady Gaga)

‘Rolling Stone Blues’

‘Shattered (live)’

‘Angry (live)’

‘Whole Wide World (live)’

‘Tumbling Dice (live)’

‘Bite My Head Off (live)’

‘Jumpin’ Jack Flash (live)’

‘Sweet Sounds Of Heaven (live)’ (with Lady Gaga)

Descubre la música de The Rolling Stones en CrazyMinds.es y mantente al día con todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.