The White Stripes celebran el 20° aniversario de “Get Behind Me Satan” con una vibrante reedición en vinilo

En un año cargado de reconocimientos para The White Stripes, la icónica dupla formada por Jack White y Meg White ha anunciado una reedición en vinilo de su quinto álbum, Get Behind Me Satan, para conmemorar su 20º aniversario. Esta noticia llega justo tras la confirmación de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025, consolidando un momento estelar para los amantes de su sonido crudo y experimental. La reedición, que estará disponible el 27 de junio a través de Third Man Records, promete ser un tesoro para coleccionistas y fans, con un diseño visual tan audaz como el propio álbum.

Lanzado originalmente en junio de 2005, Get Behind Me Satan marcó un punto de inflexión para The White Stripes. Grabado en la casa de Jack White en el barrio Indian Village de Detroit, el álbum se alejó del sonido garajero de su predecesor, Elephant, para adentrarse en un terreno más acústico y experimental. Instrumentos como la mandolina y las campanas se sumaron a su característica combinación de guitarra, batería y piano, creando un trabajo que Rolling Stone describió como una torsión de estilos musicales americanos con un propósito emocional único. Singles como Blue Orchid, My Doorbell (nominado al Grammy) y The Denial Twist alcanzaron el top 10 en las listas británicas, mientras que el álbum logró certificaciones de oro en EE.UU. y platino en Reino Unido y Canadá, además de ganar un Grammy por Mejor Álbum Alternativo.

La reedición en vinilo de Get Behind Me Satan es una edición limitada de doble LP que refleja la estética minimalista y visceral de la banda. Un disco está prensado en vinilo rojo ahumado, mientras que el otro es transparente con vetas rojas y negras, evocando los colores distintivos de The White Stripes. Aunque el álbum no tuvo un lanzamiento en vinilo en su estreno en 2005 debido a la limitada popularidad del formato en ese momento, una edición salió en 2015 para el Record Store Day. Sin embargo, esta nueva versión de 2025 supera a su predecesora con un diseño más pulido y atractivo, que ya se puede reservar a través de la tienda oficial de Third Man Records.

Esta celebración se suma al lanzamiento reciente de Get Behind Me Satan XX, un set complementario anunciado en enero de 2025 como parte del servicio de suscripción Vault de Third Man Records. Este paquete incluye demos, tomas alternativas, grabaciones en vivo y un Blu-ray con imágenes de la gira latinoamericana de 2005, ofreciendo una mirada profunda a la creación del álbum.

Con Jack White confirmado para actuar en diversos festivales este verano, y la reciente inducción al Salón de la Fama junto a artistas como Cyndi Lauper y OutKast, The White Stripes reafirman su legado como una fuerza indomable del rock. Esta reedición no es solo un regalo para los fans, sino una invitación a redescubrir un álbum que desafió géneros y expectativas.

The White Stripes: una revolución minimalista en el rock

Formados en Detroit en 1997, The White Stripes —el dúo compuesto por Jack White (voz, guitarra, piano) y Meg White (batería)— redefinieron el rock con un enfoque minimalista que combinaba garaje, blues y punk. Su estética, marcada por los colores rojo, blanco y negro, y su narrativa como «hermanos» (aunque eran ex-pareja), creó una mística que trascendió su música. Desde su debut homónimo en 1999 hasta su disolución en 2011, la banda dejó un legado de seis álbumes de estudio que siguen inspirando a generaciones.

Su discografía comenzó con The White Stripes (1999) y De Stijl (2000), ambos crudos y llenos de influencias del blues de Robert Johnson y Son House. El gran salto llegó con White Blood Cells (2001), que incluyó Fell in Love with a Girl, un himno garajero que los catapultó a la fama. Elephant (2003) consolidó su estatus con Seven Nation Army, cuyo riff se convirtió en un fenómeno global. Get Behind Me Satan (2005) mostró su lado experimental, mientras que Icky Thump (2007) cerró su carrera con una mezcla de folk y rock psicodélico. Además, lanzaron discos en vivo como Under Great White Northern Lights (2010) y múltiples singles que capturaron su energía en directo.

The White Stripes ganaron tres premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Alternativo por Elephant y Get Behind Me Satan. Su impacto se extiende a la labor de Jack White con Third Man Records, un sello que promueve el vinilo y la música analógica. A pesar de no haber vuelto a reunirse, su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025 y reediciones como la de Get Behind Me Satan demuestran que su influencia sigue viva.

