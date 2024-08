Tom Petty And The Heartbreakers: «Long After Dark» renace con pistas inéditas

El legado de Tom Petty sigue vivo con la nueva reedición de Long After Dark, el quinto álbum de Tom Petty And The Heartbreakers lanzado originalmente en 1982. Esta edición de lujo, que saldrá este otoño, incluye 12 pistas adicionales, de las cuales siete son inéditas. Entre estas se encuentran la versión original de Never Be You, coescrita con el tecladista Benmont Tench, y Ways To Be Wicked, grabada durante las sesiones en Denver. También se incluyen grabaciones para la televisión francesa, como una versión de Keeping Me Alive de los Everly Brothers.

El álbum ha sido remasterizado a partir de las cintas analógicas originales, y las pistas adicionales han sido mezcladas por el ingeniero de Petty, Ryan Ulyate. Las ediciones físicas vienen con un diseño de empaque de Jeri Heiden, notas de David Fricke con comentarios de Jimmy Iovine y Cameron Crowe, y fotos de archivo de Dennis Callahan, Neal Preston y Aaron Rapoport.

Esta reedición sigue a versiones ampliadas de otros álbumes de Petty como Wildflowers y la banda sonora de She’s The One. Además, se ha lanzado un nuevo video para la versión de televisión francesa del sencillo Straight Into Darkness, dirigido por Alan Bibby. La edición de lujo de Long After Dark estará disponible el 18 de octubre bajo los sellos Geffen/UMe.

Tracklist de Tom Petty & The Heartbreakers – Long After Dark

Disco 1:

01 “A One Story Town”

02 “You Got Lucky”

03 “Deliver Me”

04 “Change Of Heart”

05 “Finding Out”

06 “We Stand A Chance”

07 “Straight Into Darkness”

08 “The Same Old You”

09 “Between Two Worlds”

10 “A Wasted Life”

Disco 2:

01 “Stories We Could Tell” (French TV version)

02 “Never Be You” *

03 “Turning Point” (original drums version)

04 “Don’t Make Me Walk The Line” *

05 “I’m Finding Out” (French TV version) *

06 “Heartbreakers Beach Party” (extended version)

07 “Keeping Me Alive” (French TV version)

08 “Straight Into Darkness” (French TV version)

09 “Ways To Be Wicked” (Denver sessions) *

10 “Between Two Worlds” (French TV version) *

11 “One On One” *

12 “Wild Thing” *

* canción inédita