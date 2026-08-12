Han pasado cincuenta años desde que un portero de discoteca angelino, con la voz curtida a base de gravilla y noches sin dormir, decidiera convertir sus jornadas de trabajo en una de las colecciones de baladas rotas más influyentes del rock americano. Small Change, el cuarto álbum de estudio de Tom Waits, cumple medio siglo, y ANTI- Records ha decidido celebrarlo por todo lo alto: una reedición en vinilo que llegará el próximo 2 de octubre, acompañada de un material de archivo que buena parte de sus seguidores ni siquiera sabía que existía.

“Small Change” regresa a las tiendas con una rareza de televisión de los años 70

Para conmemorar el aniversario, el sello ha anunciado una edición limitada en vinilo Aquamarine de 180 gramos, ya disponible en preventa a través de la web del artista. Junto al anuncio, Waits ha compartido un fragmento de archivo en el que interpreta “The Piano Has Been Drinking (Not Me)” en Fernwood Tonight, el mítico programa de televisión de finales de los setenta presentado por Martin Mull, una imagen que hasta ahora circulaba solo entre coleccionistas y que la reedición recupera para el gran público. Es un gesto pequeño, pero que dice mucho del cuidado con el que ANTI- Records está tratando este aniversario: no se trata solo de volver a prensar el disco, sino de reconstruir el contexto exacto en el que nació.

Del club nocturno a la mayoría de edad de una voz irrepetible

Waits llegó a Asylum Records a comienzos de los setenta con discos como Closing Time y The Heart of Saturday Night, dos trabajos que ya apuntaban a un cronista de bares de mala muerte y madrugadas eternas, pero que todavía sonaban a promesa más que a obra definitiva y cerrada. Con Small Change, grabado junto al saxofonista Lew Tabackin, el bajista Jim Hughart y el batería de jazz Shelly Manne, esa promesa se cumplió por fin: el crítico del Los Angeles Times Robert Hilburn lo saludó en su momento como una de las voces más valiosas de la música americana, destacando cómo el artista se había atrevido a ir más allá de la fórmula que había definido sus primeros discos.

Medio siglo después, esa génesis explica por qué Small Change sigue sonando tan vigente en 2026: no es un disco construido sobre fórmulas, sino sobre la observación paciente de vidas ajenas, y esa misma paciencia es la que ha marcado la carrera de Waits en las últimas dos décadas, en las que ha preferido el silencio discográfico prolongado antes que la repetición fácil. Que ANTI- Records elija ahora recuperar precisamente este título confirma que Small Change sigue siendo el punto de referencia al que la crítica y el propio artista regresan cuando quieren explicar de dónde viene esa voz.

Así queda el tracklist de la reedición

La edición de 2026 respeta la secuencia original de once canciones publicada en 1976, sin añadidos ni recortes:

“Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen)”

“Step Right Up”

“Jitterbug Boy (Sharing a Curbstone with Chuck E. Weiss, Robert Marchese, Paul Body and the Mug and Artie)”

“I Wish I Was in New Orleans (In the Ninth Ward)”

“The Piano Has Been Drinking (Not Me) (An Evening with Pete King)”

“Invitation to the Blues”

“Pasties and a G-String (At the Two O’Clock Club)”

“Bad Liver and a Broken Heart (In Lowell)”

“The One That Got Away”

“Small Change (Got Rained on with His Own .38)”

“I Can’t Wait to Get Off Work (And See My Baby on Montgomery Avenue)”

Un regreso a cuentagotas que no ha dejado de sonar en 2026

La reedición llega además en un año en el que Waits ha estado, contra su propia costumbre, sorprendentemente activo. En julio compartió “The Fly”, una pieza de spoken word cargada de humor negro que funciona como cara B de “Boots on the Ground”, el single con el que Massive Attack marcó su regreso en abril tras seis años de silencio y en el que la voz de Waits resultó decisiva para el tono del tema. Antes de eso, en mayo, el propio artista y su mujer y colaboradora habitual, Kathleen Brennan, habían comisariado Where the Willow and the Dogwood Grow, un disco de versiones de su repertorio a cargo de nombres como Johnny Cash, Bruce Springsteen, Ramones, Willie Nelson y Marianne Faithfull.

No es la primera vez que el catálogo de Waits recibe este tipo de tratamiento de aniversario: en 2022 ya se reeditaron Alice y Blood Money por su vigésimo aniversario, y en 2024 llegó una versión inédita de “Get Behind the Mule” para celebrar los 25 años de Mule Variations. Lo que resulta menos habitual es que, en paralelo a estas revisiones de su pasado, Waits siga alimentando el rumor de nueva música: su agente llegó a asegurar hace unos años que el compositor seguía escribiendo, aunque su último álbum de estudio con material completamente original, Bad As Me, se remonta ya a 2011.

Sobre el origen de Small Change, el propio Waits explicó en su día cómo se gestó ese cambio de registro en su forma de cantar y de mirar el mundo que lo rodeaba: «Conseguí trabajo de portero en un club nocturno de Los Ángeles y escuchaba a todos los artistas desde la puerta. Al mismo tiempo, recogía conversaciones en cafeterías abiertas toda la noche: conductores de ambulancia, taxistas, barrenderos». Esa mezcla de escenario y calle es, cincuenta años después, la que sigue explicando por qué este disco no ha envejecido ni un solo día.

▶ “Small Change” — Tom Waits | 2 de octubre de 2026 | ANTI- Records

¿Volverás a poner Small Change de principio a fin cuando llegue el vinilo, o prefieres quedarte con el archivo televisivo recién recuperado?

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