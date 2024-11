TV on the Radio celebra el 20º aniversario de su debut con la reedición de «Desperate Youth, Blood Thirsty Babes»

¡Veinte años no son nada! TV on the Radio celebra el vigésimo aniversario de su influyente debut Desperate Youth, Blood Thirsty Babes con una reedición que hará las delicias de sus fans más acérrimos y atraerá a nuevos oyentes al sonido único de la banda.

La reedición no solo revive el icónico álbum que puso a TV on the Radio en el mapa musical, sino que además viene cargada con cinco bonus tracks. Entre estas joyas adicionales se encuentra Dry Drunk Emperor, una canción inédita grabada en 2005 que añade aún más valor a esta celebración.

Los seguidores de TV on the Radio tienen más razones para alegrarse, ya que la banda también ha anunciado una gira de reunión para noviembre y diciembre de este año. Este tour marcará el regreso del grupo a los escenarios después de su última actuación en 2019 y la publicación de su último álbum, Seeds, en 2014.

Con este aniversario y los eventos relacionados, TV on the Radio demuestra que su música sigue siendo relevante y poderosa, dos décadas después de su lanzamiento original. La reedición de Desperate Youth, Blood Thirsty Babes es una oportunidad perfecta para redescubrir a una de las bandas más innovadoras de las últimas décadas y celebrar su legado en el mundo de la música.