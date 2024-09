TV On The Radio están de vuelta con reedición 20º aniversario y su primera gira en cinco años

Después de varios años de pausa, TV on the Radio están de vuelta. La influyente banda de Brooklyn reeditara su álbum debut Desperate Youth, Bloodthirsty Babes el 15 de noviembre para celebrar su 20º aniversario. Esta edición especial incluirá cinco canciones adicionales, entre ellas Final Fantasy, una demo temprana de Bomb Yourself, y dos temas inéditos.

Para conmemorar este lanzamiento, la banda ofrecerá conciertos en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Sin embargo, David Andrew Sitek no participará en estos conciertos.

Desde su último álbum Seeds en 2014, TV on the Radio ha mantenido un perfil bajo, lanzando solo un sencillo en 2015 y realizando presentaciones esporádicas, incluyendo un evento tributo a Prince y un mitin de Bernie Sanders. En los últimos años, los miembros de la banda han seguido proyectos individuales. Tunde Adebimpe ha avanzado en su carrera como actor, apareciendo en películas como Twisters y Marriage Story, así como en series de televisión como Perry Mason y Tuca & Bertie. Kyp Malone ha actuado en la película Doors y ha lanzado varios discos con John Dwyer de Oh Sees. Por su parte, Sitek ha continuado su trabajo como productor, colaborando con Yeah Yeah Yeahs en su álbum de regreso de 2022 Cool It Down.

Tracklist de TV On The Radio – Desperate Youth, Blood Thirsty Babes (20th Anniversary Edition)

01 The Wrong Way

02 Dreams

03 King Eternal

04 Ambulance

05 Poppy

06 Don’t Love You

07 Bomb Yourself

08 Wear You Out

09 Staring at the Sun

10 You Could Be Love

11 Staring at the Sun (Demo) (Remastered)

12 New Health Rock (Remastered)

13 Modern Romance (Remastered)

14 Final Fantasy (2004 Recording)

15 Dry Drunk Emperor (2005 Recording)