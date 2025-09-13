Use Of Ashes reeditan «White Nights: Glowing Lights»

Hay discos intemporales, que no buscan imponerse con fuerza, sino desplegarse lentamente, como una luz tenue en la penumbra. White Nights: Glowing Lights de Use of Ashes es uno de ellos. Se trata de un trabajo compuesto en 2009 y lanzado a través del sello discográfico ToneFloat. El álbum físico es muy difícil de encontrar. De ahí que la banda y Bandcamp decidieran reeditarlo como álbum digital este pasado 21 de julio de 2025. Sin embargo, para los que lo deseen todavía existe una tirada de 500 copias en vinilo (LP 2009) de 180 gramos en tonefloat.com. Cabe decir que el álbum digital no una simple reedición del original. La formación ha vuelto a procesar el sonido con la participación de Raymond Steeg y Peter van Vliet. La portada del disco es una creación de Baselice Dumatubun.

LOS MAGOS DE LA JOYA

The Use of Ashes nace como banda en Nijmegen (Países Bajos), a mediados de los años 90. Surgió como un proyecto profundamente introspectivo tras la disolución de Mekanik Kommando. Esta banda de post-punk y new wave experimental había dejado huella en la escena holandesa. En su transición, The Use of Ashes tomó la electrónica y la experimentación de su predecesora. Sin embargo, la orientó hacia lo acústico, lo espiritual y lo poético, construyendo un universo sonoro propio. Su trabajo mezcla folk, ambient, minimalismo y un toque de ritualismo místico.

El corazón creativo de la banda se encuentra en Peter van Vliet, compositor y multinstrumentista que también ha asumido gran parte de la producción. Junto a él, Simon van Vliet, su hermano, aporta teclados y arreglos. Maarten Scherrenburg infunde color exótico con sitar, tabla y percusiones que enriquecen la paleta sonora. A lo largo de los años, el núcleo ha permanecido estable, con colaboraciones ocasionales que suman matices sin alterar la identidad central del grupo.

EL SONIDO DE LOS SUEÑOS

Musicalmente, The Use of Ashes se caracteriza por un sonido hipnótico, introspectivo y ritual. Se percibe la influencia de la música folk británica oscura, el krautrock, la música oriental y el ambient electrónico. Hay momentos concretos que recuerda a King Crimson con Peter Sienfield o incluso a Van der Graaf Generator.

Sus álbumes son realmente una maravilla. Se desarrollan como paisajes sonoros cuidadosamente construidos. Son capaces de transportar al oyente. Hacia un espacio suspendido entre vigilia y sueño, entre lo íntimo y lo cósmico. Las voces suelen ser un instrumento más. Se integran en la textura musical. La instrumentación mezcla guitarras acústicas, teclados, órganos y sintetizadores.Con elementos exóticos y drones que crean tensión y belleza melancólica.

Hoy en día The Use of Ashes sigue activa. Mantiene su estatus de banda de culto dentro de la escena experimental europea. No buscan el reconocimiento comercial masivo. Tratan de crear música que invite a la contemplación, a la introspección y a un contacto profundo con las emociones y la imaginación del oyente. Sus seguidores lo agradecen. Cada álbum es una exploración del misterio. Un viaje entre la luz y la sombra. Donde el tiempo parece diluirse y la música funciona como un portal hacia paisajes internos y universos paralelos.

DISCOGRAFÍA FUNDAMENTAL

The Use of Ashes (1990) fue su álbum debut y homónimo. A partir de ahí siguieron Firetree (1996), Albion Moonlight (1998) e Ice 67 (2004). Más tarde publicaron The Mousehill Daydream (2005), The Castle of Fair Welcome (2005) y White Nights: Glowing Lights (2009, remasterizado digitalmente en 2025). Otros trabajos fueron An Angel Came to Me (2011), The Royal Book of Revelation (2014) y Glowing Lights (2018). Finalmente lanzaron An Angel Came to Me (2021), Pink Ashes (2024, álbum tributo a Pink Floyd) y White Nights: Glowing Lights (Remaster 2025). Al tratarse de una firmación minoritaria dificilmente se encuentran videos de la misma. Dejo dos como testimonio de su imágen.

DENTRO DE LAS NOCHES BLANCAS Y LAS LUCES BRILLANTES

White Nights: Glowing Lights es un mosaico de visiones que combina lo etéreo y lo terrenal. La obra se compone de dieciocho fragmentos que se entrelazan como escenas oníricas. Hay piezas breves, casi instantáneas que funcionan como interludios, pequeñas imágenes fugaces (White Night, King of the Moon o Zeit).

Otras son más extensas (Falling from the Sky o Eidolon (Days Are Darker Nights). En ella la narración musical se expande. Sin embargo, el gran clímax llega con 9 Glowing Lights con más de siete minutos de duración. El grupo condensa su estética como un tejido de cuerdas acústicas, capas electrónicas y un pulso hipnótico. El oyente queda atrapado en un estado de trance.

La instrumentación es uno de los grandes atractivos del disco. Guitarras acústicas y de nailon, mandolina, bouzouki, violín y melódica junto a mellotrones, samplers y cintas manipuladas. Esa fusión genera un contraste que nunca resulta forzado. La calidez orgánica se entrelaza con la frialdad eléctrica, creando una tensión entre belleza y melancolía.

En cuanto a su imaginario simbólico, White Nights: Glowing Lights parece moverse en el terreno de los sueños. Ahí lo real y lo irreal se confunden. Los títulos evocan cielos agrietados, planetas blancos y oscuros, niños celestes o príncipes dorados. La constante presencia de la luz como destelloo resplandor nocturno, actúa como metáfora de la búsqueda de sentido en medio de la oscuridad. Es un discurso más poético que narrativo, más sugerente que explícito, que invita a la contemplación y al abandono de la lógica cotidiana.

FIN DEL VIAJE. VUELTA A LA REALIDAD

White Nights: Glowing Lights no es un disco inmediato ni convencional. Exige una escucha atenta y abierta, como quien observa un paisaje en movimiento. Pero quienes se dejen arrastrar por su flujo encontrarán en él un universo sonoro rico. Creativo y atmosférico. Es capaz de transformar el tiempo en un estado de ensoñación. En definitiva, estamos frente a una obra que reafirma a Use Of Ashes como un arquitecto de paisajes musicales únicos. Oscuros y luminosos. Íntimos y cósmicos. Capaces de atrapar al oyente en el umbral donde el sueño y la vigilia se confunden.

Su enfoque musical y conceptual se aleja de estructuras tradicionales y de la música pensada para consumo rápido. La banda trabaja con capas sonoras sutiles y arreglos que no son evidentes al primer oído. Cada instrumento, efecto o textura está cuidadosamente colocado para crear un ambiente envolvente, lo que significa que detalles importantes pueden pasar desapercibidos en una escucha superficial.

Como compositores no siguen fórmulas estándar. Muchas canciones se desarrollan de forma narrativa o casi cinematográfica. Con cambios de tempo, silencios estratégicos y progresiones inesperadas que requieren atención para captar su evolución emocional. Un trabajo de lujo para mentes dispuestas.

ESCUCHA EL DISCO REMASTERIZADO AQUI

<a href="https://theuseofashes1.bandcamp.com/album/white-nights-glowing-lights">white nights glowing lights by the use of ashes</a>